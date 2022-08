Come sarà la nuova Isola dei Famosi

C’è grande attesa per la nuova Isola dei Famosi. Per il reality resterà alla conduzione Ilary Blasi, ma le novità riguardano gli opinionisti e non solo.

Vladimir Luxuria resta confermata come opinionista. Resta da capire chi prenderà il posto di Nicola Savino passato a Tv8. Tra i favoriti resta il nome di Alvin, che lascerebbe quindi il posto da inviato.

In ballottaggio per quest’ultima posizione ci sono Nicolas Vaporidis, fresco vincitore dell’ultima edizione, ed il semifinalista Edoardo Tavassi che sembrerebbe in vantaggio al momento. Staremo a vedere…