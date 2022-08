Come indossare un orologio da taschino: guida allo stile

Se stai cercando un accessorio senza tempo da indossare per un evento formale, non puoi non rivolgerti ad un orologio da taschino. Che tu indossi un abito oppure un semplice jeans con una maglietta, l’orologio da taschino è un modo elegante e pratico per completare il tuo outfit. Scopriamo tutte le sue caratteristiche nelle prossime righe.

Cosa sono gli orologi da tasca?

Prima dell’introduzione dell’orologio da polso, l’orologio da tasca era lo standard. Sebbene gli orologi da tasca siano caduti in disuso dopo la seconda guerra mondiale, alcuni orologiai moderni continuano a produrre orologi da taschino che rappresentano un accessorio classico e senza tempo che può completare al meglio il tuo outfit.

Come indossare un orologio da taschino

Qualunque sia il tuo modo di vestire, è importante capire come i migliori orologi da tasca possono essere integrati all’interno del tuo outfit.

1. Con un gilet: Attacca un’estremità della catena all’orologio da taschino. Fai passare l’altra estremità della catena attraverso l’asola del panciotto. Metti l’orologio da taschino nella tasca del panciotto. La catena verrà visualizzata all’esterno del tuo vestito.

2. Con i jeans: gli orologi da taschino non devono essere utilizzati solamente durante gli eventi. Se non indosserai un giubbotto o una giacca, usa semplicemente una cintura per attaccare l’orologio da taschino a un passante e tenerlo sempre a portata di mano nella tua tasca.

4 stili comuni di orologi da taschino

Gli orologi da taschino possono essere realizzati con vari metalli e sono disponibili in molti colori diversi. Esistono quattro stili principali, ciascuno dei quali indica in che misura è esposto il quadrante.

1. Quadrante aperto: un orologio con quadrante aperto non include una copertura per nascondere il quadrante.

2. Hunter: gli orologi in stile Hunter hanno una copertura in metallo caricata a molla che può essere aperta per esporre il quadrante.

3. Mezzo cacciatore: come suggerisce il nome, il quadrante di un orologio da tasca mezzo cacciatore è solo parzialmente nascosto. Uno schermo di vetro è racchiuso in metallo che consente di controllare l’ora senza aprire completamente il coperchio.

4. Double-hunter: i double-hunter hanno due coperture, una per la parte anteriore e una per la parte posteriore.

4 Componenti principali degli orologi da tasca

Sebbene ci siano molti diversi tipi di orologi da taschino, ognuno è noto per avere questi componenti principali.

1. Orologio: l’orologio è la parte principale dell’orologio. Include il meccanismo a orologeria, il quadrante e le coperture.

2. Fob: il portachiavi è l’ornamento all’estremità della catena che facilita la rimozione dell’orologio da tasca dalla sua posizione.

3. Attacco: L’attacco è una clip o una barra sulla catena che consente di tenere la catena in posizione in una tasca o su un bavero. Esistono tre stili principali di attacchi: la barra a T Albert, l’anello del bullone e la barra della cintura. La barra a T Albert è solitamente abbinata a una giacca o a un gilet. Gli anelli a bullone sono generalmente migliori per un look più casual. Infine, le catene della barra della cintura si attaccano alla cintura o alla parte superiore dei pantaloni, permettendoti di tenere l’orologio nella tasca anteriore.

Infine, ci sono due tipi principali di stili di catena per orologi da taschino: Albert singolo e doppio Albert. Le catene Single-Albert sono progettate per fissare l’estremità della catena al gilet, consentendo di vedere la catena all’esterno dell’indumento. Le catene Double-Albert hanno un attacco al centro della catena che si attacca al gilet. L’altra estremità della catena è nascosta in una tasca sull’altro lato dell’indumento, dando l’impressione di utilizzare non una catena ma due.

Photo by Rachael Crowe on Unsplash: https://unsplash.com/photos/dcvrHC9X9pM