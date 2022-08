Come creare un account Instagram: 10 passi da seguire

‍Reinventare il modo in cui utilizziamo i social media è il modo in cui Instagram è cresciuto in popolarità. Ci sono tantissimi modi per utilizzare questa applicazione per scopi personali o professionali. Per iniziare a usare Instagram, è necessario creare un account. Se non l’avete ancora fatto, create anche un profilo su un’altra piattaforma di social media come Facebook o Twitter e poi seguite i passaggi seguenti per configurare il vostro account Instagram

Passo 1: Scaricare l’applicazione Instagram

Il primo passo per creare un account Instagram è scaricare l’applicazione. È possibile accedervi tramite l’App Store di Apple o il Play Store di Google, a seconda del dispositivo utilizzato. Una volta scaricata l’applicazione, apritela e seguite le istruzioni per creare un account.

Fase 2: Creare un account protetto da password

Una volta installata l’applicazione, è necessario creare un account protetto da password. È possibile creare più account con la stessa applicazione se si desidera utilizzarla per scopi diversi. È inoltre necessario creare un account su un’altra piattaforma di social media, come Facebook o Twitter, per interagire con altri utenti e accedere alle notifiche e ai messaggi diretti ricevuti su Instagram.

Fase 3: decidere se utilizzare il proprio nome reale o uno pseudonimo

Instagram consente di utilizzare uno pseudonimo, ma è una buona idea utilizzare il proprio nome reale se si vuole che il proprio account venga preso sul serio. Se utilizzate l’account per scopi professionali, l’uso del vostro nome reale vi aiuterà a entrare in contatto con potenziali clienti o datori di lavoro. È possibile cambiare il nome visualizzato in qualsiasi momento, quindi se si desidera utilizzare il proprio pseudonimo, lo si può fare quando si vuole.

Fase 4: Scegliere un nome utente personalizzato per il proprio profilo

Quando installate l’applicazione, vi viene chiesto di creare un nome utente per il vostro profilo Instagram. Questo nome utente è il modo in cui gli altri vi troveranno se cercano il vostro nome su Instagram, quindi è importante scegliere un nome utente che sia facile da ricordare. Il numero massimo di caratteri del nome utente è 15, ma cercate di mantenerlo il più breve possibile in modo che sia facile da ricordare per gli altri.

Fase 5: Selezionare il nome visualizzato per il proprio account Instagram.

Quando si apre per la prima volta l’applicazione, viene richiesto di selezionare un nome visualizzato per il proprio account. Potete scegliere qualcosa di completamente diverso dal vostro nome utente o utilizzare lo stesso nome. Se volete essere coerenti con tutti i vostri account di social media, potete usare lo stesso nome per tutti i vostri account. Questo vi aiuterà a collegare i vostri diversi profili e a farvi trovare più facilmente da potenziali clienti o datori di lavoro.

Fase 6: Leggere e accettare l’Accordo per gli utenti e l’Informativa sulla privacy

Prima di concludere la creazione del vostro account, dovete leggere e accettare l’Accordo per gli utenti e l’Informativa sulla privacy. Una volta fatto questo, sarete in grado di accedere al vostro account e iniziare a pubblicare.

Fase 7: Aggiungere le informazioni personali

Instagram vi consente di aggiungere informazioni personali come la vostra occupazione, i vostri interessi e altre attività importanti per voi. Questo è un buon modo per entrare in contatto con altri utenti che hanno interessi simili e creare nuove connessioni. È anche un buon modo per mostrare a potenziali clienti o datori di lavoro uno scorcio della vostra personalità e dei vostri interessi, in modo che possano conoscervi meglio.

Fase 8: Selezionare l’icona del profilo e la tavolozza dei colori.

Instagram vi consente di aggiungere un’icona al vostro account per rappresentare il vostro marchio. Potete anche scegliere una tavolozza di colori che rifletta il vostro marchio e le immagini che pubblicate sul vostro account. È inoltre possibile utilizzare l’app per creare un calendario dei contenuti visivi, in modo da rimanere organizzati e postare nei momenti più opportuni.

Fase 9: aggiungere il tocco finale con adesivi, filtri e bordi.

Instagram consente di aggiungere adesivi, filtri e bordi alle immagini per renderle più professionali. Possono anche rendere le vostre immagini uniche e distinguersi da quelle degli altri utenti. Potete anche usarli per enfatizzare il vostro messaggio e rendere le vostre immagini più memorabili.

Conclusione

Un account Instagram può essere un modo eccellente per entrare in contatto con i vostri follower e condividere ciò che vi sta a cuore. Può anche essere un ottimo modo per mostrare i vostri prodotti o servizi e creare nuove connessioni. Per questo motivo è importante creare un account attraente che le persone vogliano seguire. Per farlo, seguite questi 10 passaggi per creare un account Instagram.