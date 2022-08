Coldplay tornano live in Italia, annunciate date concerti

(Adnkronos) – La mattina dopo aver completato la trionfale serie di sei serate da tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra, i Coldplay hanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per il loro ‘Music Of The Spheres World Tour’ nell’estate del 2023. Le date includono le prime visite del tour in Portogallo, Spagna, Italia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabili concerti in Italia del 3 e 4 luglio 2017 a Milano allo Stadio San Siro, la band capitanata da Chris Martin tornerà quindi in Italia nell’estate 2023 per tre date: il 21 giugno a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona e il 25 e il 26 giugno a Milano, Stadio di San Siro.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.