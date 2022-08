Clarity AI è tra i leader in una relazione su rating ESG, dati e analisi da parte di una società di ricerca indipendente

Clarity AI ha ricevuto un rating ‘differenziato’ in 7 criteri su 10, il miglior risultato per qualsiasi fornitore in questa valutazione

CITTÀ DI NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI oggi ha annunciato di essere stato nominato tra i leader nel documento “The Forrester New Wave™: ESG Ratings, Data, And Analytics, Q3 2022” (The Forrester New Wave™: valutazioni, dati e analisi ESG, terzo trimestre 2022). Clarity AI ha ottenuto il rating più elevato, ‘differenziato’, in 7 dei 10 criteri valutati: Capacità analitiche, Integrità degli standard, Presentazione, Connessioni/Integrazioni, Roadmap dell’esecuzione, Approccio al mercato e Visione del prodotto.

“Siamo entusiasti di essere inclusi in questa relazione e ringraziamo i nostri clienti per la disponibilità nei confronti di Forrester che hanno permesso di arrivare a discussioni aperte e trasparenti su Clarity AI e sul nostro prodotto e strategia”, ha dichiarato Angel Agudo, vicepresidente prodotti di Clarity AI, che siede nel consiglio di amministrazione dell’azienda. “Riteniamo di offrire in assoluto il miglior prodotto sul mercato, e vederci inseriti nella sezione Leader di questo report è sia un elemento di conferma che un motivo di orgoglio”.

La valutazione di Forrester su Clarity AI si basa sulle seguenti motivazioni:

“ Offre solide capacità analitiche e di presentazione agli utenti. Clarity AI semplifica la valutazione, da parte degli utenti, dell’impatto delle singole aziende in base ai criteri ESG e lo mette a confronto con soggetti simili (ad esempio, a supporto delle comunicazioni allineate alla tassonomia dell’UE). L’applicazione web è particolarmente ben progettata e orientata alla semplicità di navigazione ed esplorazione per gli utenti”.

È la soluzione perfetta per le imprese chiamate a gestire grandi volumi di dati ESG. Numerosi clienti di Clarity AI attivi nei servizi finanziari utilizzano questo prodotto per la modellazione dei dati ESG da un ampio universo di società e strumenti finanziari, per creare e testare nuovi prodotti e ottimizzare i portafogli".

Intervistati dal team di analisti di Forrester, i clienti di Clarity AI hanno inoltre dichiarato:

“È un’azienda che comprende sfumature di cui i loro concorrenti non sospettano nemmeno l’esistenza”.

“È facile rilevare l’allineamento di un’azienda con gli standard tecnici”.

“Il processo di connessione non ha dato alcun problema: è bastato un mese per una corretta impostazione delle API”.

La relazione “The Forrester New Wave™: ESG Ratings, Data, And Analytics” ha valutato in tutto nove fornitori; Clarity AI viene citato da Forrester come il vendor con maggior punteggio per la strategia.

Il signor Agudo ha aggiunto: “L’analisi di Forrester presenta una buona panoramica sulla visione e sulla strategia del prodotto Clarity AI che si estende anche a tutta la nostra offerta, comprensiva di soluzioni e capacità per coprire la valutazione di impatto, rischio ESG, impronta di carbonio, analisi del portafoglio di investimenti e requisiti normativi, tra cui le esigenze correlate alla reportistica (https://clarity.ai/regulatory-compliance/) associate alla Tassonomia UE, SFDR e MiFID II, oltre agli Accordi di Parigi (cioè le zero emissioni nette) e il quadro TCFD”.

Informazioni su Clarity AI

Clarity AI è una piattaforma tecnologica per la sostenibilità che utilizza l’apprendimento automatico e i big data per offrire informazioni in ambito ambientale e sociale a investitori, imprese, governi e consumatori. In base a dati aggiornati al mese di luglio 2022, la piattaforma di Clarity AI analizza oltre 50.000 aziende, 300.000 fondi, 198 paesi e 188 governi locali, dalle 2 alle 3 volte in più rispetto a qualsiasi altro attore del mercato, e offre dati e analisi per investimenti, ricerche aziendali e comunicazioni. Clarity AI ha uffici nel Nordamerica, in Europa e Medio Oriente; la sue rete di clienti gestisce decine asset per decine di trilioni. clarity.ai

