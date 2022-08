Cinema, l’attore Gary Busey accusato di molestie

(Adnkronos) – L’attore 78enne Gary Busey è accusato di molestie sessuali che si sarebbero verificate durante l’annuale Monster Mania Convention tenutasi al Doubletree Hotel di Cherry Hill, nel New Jersey, lo scorso fine settimana. Lo riferisce la Cnn citando la polizia locale che ha avviato delle indagini dopo una denuncia partita proprio dall’Hotel, in seguito alle quali ha accusato Busey di due reati.

Busey è meglio conosciuto per la sua interpretazione di Buddy Holly nel film del 1978 “The Buddy Holly Story”, per il quale è stato nominato all’Oscar come miglior attore, ma anche per “Un mercoledì da leoni”, “Arma Letale” e “Point Break”.

I legali di Monster Mania hanno dichiarato che dopo la denuncia, Busey è stato allontanato dalla convention.