Cina avverte gli Usa: “Esercito non starà a guardare se Pelosi va a Taiwan”

(Adnkronos) – L’esercito cinese non resterà a guardare se la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi si recherà a Taiwan durante il suo tour in Asia. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, sottolineando che una simile visita porterà a conseguenze molto serie. “Se Pelosi visiterà Taiwan, questa sarà una grave interferenza nella politica interna cinese e porterà a conseguenze molto gravi”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Pelosi è intanto arrivata a Singapore, prima tappa del suo tour in Asia durante il quale avrà “incontri ad alto livello per discutere come promuovere interessi e valori condivisi, inclusa la pace”. Si parlerà anche di relazioni commerciali, della pandemia di Covid-19 e della crisi climatica. Lo ha detto l’ufficio di Pelosi annunciando le tappe del suo tour che ufficialmente prevedono anche Malaysia, Corea del Sud e Giappone. Nessuna indicazione su Taiwan dove però, secondo quanto scrivono i media cinesi citando fonti di intelligence di Pechino, Pelosi si recherà il 4 agosto partendo dalla base di Clark Air Force nelle Filippine. A Taipei la presidente della Camera degli Usa dovrebbe incontrare il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen. Non vi è alcuna conferma da parte di Washington.

Intanto, a Singapore, Pelosi e altri membri del Congresso resteranno due giorni, durante i quali incontreranno, tra gli altri, il presidente di Singapore Halimah Yacob e il primo ministro Lee Hsien Loong, oltre ministri del governo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Singapore.