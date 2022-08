Champagne e torta alle rose sotto gli ulivi per la festa di fine estate di Monica Setta

Oggi è stata in collegamento con la conferenza stampa del day time Rai perché Monica Setta il prossimo 17 settembre torna per il quarto anno a Uno mattina in famiglia, tutti i week end in diretta su Rai1.

Il 4 ottobre poi sarà la volta dello start al secondo ciclo di Generazione zeta, la trasmissione che Monica conduce su Rai2.

E per salutare la sua estate social mondana in Puglia, la conduttrice e giornalista ha festeggiato ieri nella lussuosa cornice della Masseria Villa Cenci il suo onomastico con un evento in grande stile organizzato da Serena Lobbene.

Aperitivo alle 20 nel prato della splendida struttura dei giovani imprenditori Ottavio e Katia Antico quindi percorso nel bosco puntellato da lucine e cuscini candidi fino alla cena place’ allestita nella corte del relais affacciato sulla Calle d’Itria.

Angoli con panzerotti pugliesi, pesce crudo, formaggi e focacce baresi d’ogni tipo, poi risotto al verde con gambero di Gallipoli, ombrina con olive e pomodori confit, infine tagliata di frutta e cartelletta alla crema al frutto della passione.

Tra una portata e l’altra, gli ospiti di Monica si sono scatenati in pista sulle note della musica dal vivo di Mauro Liuzzi. Gran finale con torta a piani alle rose & champagne sotto gli ulivi a bordo piscina con spettacolo di fuochi d’artificio Itria store.

Altro cambio di location per distillati e caffè sotto il pergolato e le stelle di una calda notte pugliese.

Tra gli ospiti (gallery in esclusiva) il Questore di brindisi Annino Gargano, l’ex sindaco di Ostuni il generale Gianfranco Coppola con la moglie Eugenia in bianco panna super chic, gli imprenditori Oronzo Sasso, Fernando Nazaro e Nino de Donno, la direttrice del museo di Brindisi Anna Cinti in abito rosa by Pinko, il direttore di Affari italiani Angelo Perrino e la compagna medico Giusi Urgesi, Enzo Magistà direttore di tg norba, il giornalista della Gazzetta del mezzogiorno Vincenzo Sparviero e il super direttore di Telenorba Antonio Azzalini.

Nel parterre la bella Mary De Gennaro, conduttrice di punta della tv dei Montrone, la regina del vino rose di Puglia Lucia Nettis, gli architetti Serena Chiarelli (in blu griffato) e Annarita Viesti, l’oncologa Stefania Lutrino (elegantissima in abito lungo a fascia) la direttrice dell’acquedotto pugliese Francesca Portincasa, Fabiano Amati, Gustavo Gramberg e la bella moglie Carmela Tanzella, il notaio Camaggio con la signora Dede‘, il top manager di Rocco forte collection Franco Girasoli con la figlia Corinna, Stefania Rengo e l’immobiliarista Enzo Maria Visentin.

E poi Guglielmo Vaiani con la moglie Emanuela erika e i figli Isabel e Francesco, il cantautore ostunese Piero La penna e la moglie Nunzia.

Bellissima in rosso corto la figlia della festeggiata Gaia Torlontano con le amiche.