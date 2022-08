Caparezza entusiasma il pubblico del Locus Festival a Fasano. Le foto del concerto

Uno spettacolo nello spettacolo al Locus Festival 2022. Acclamato e applaudito dal pubblico Caparezza infiamma il pubblico della rassegna cult dell’estate pugliese.

Profeta in patria da sold out nella sua terra, “Michele” intrattiene per due ore con i suoi più grandi successi e le hit dell’ultimo progetto musicale Exodus.

Caparezza fa sold-out a Fasano per il Locus Festival

Coinvolgendo più generazioni del numerosissimo pubblico giunto al Parco Archeologico Egnazia di Fasano per gustare dal vivo un’esibizione live degna di nota. Tanta buona musica accompagnata da una strepitosa coreografia, fatta da corpo di ballo e oggetti di scena capaci di trasportare il pubblico nell’atmosfera del magico bosco di Exuvia.

Genio e creatività!

I concerti di Caparezza, d’altronde, sono sempre stati un modo per raccontare gli album e raccontarsi, non solo una occasione per ricreare su un palco quello che succede in studio ma anche la possibilità di creare un filo narrativo lungo il quale spiegare meglio certi passaggi, certe idee.

Se sul palco la band formata da Rino Corrieri (batteria), Giovanni Astorino (basso), Alfredo Ferrero (Chitarra), Gaetano Camporeale (tastiere) e Diego Perrone (voce), il lavoro dietro le quinte non è affatto meno importante ed è frutto di grandi professionisti come Francesco Aiello (fonico di sala) e Miki Giove (fonico di palco), del team che ha curato le scenografie formato da Deni Bianco (oggettoni in cartapesta), Tekset (oggetti di scena e fondali), Maki (ledwall) e Tommaso Gianfreda (oggetti di scena), della costumista Rosalba Patruno, del performer e coreografo Pasqualino Beltempo e dei performer Cristina Siciliano, Brian Boccuni e Mariangela Aruanno.

Le foto del concerto di Caparezza al Locus Festival a Fasano

