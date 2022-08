Calenda: “Berlusconi vuole andare al Quirinale a 90 anni” – Video

(Adnkronos) – “Non ha senso, non ha finalità, non ha serietà votare una persona che, dopo aver cacciato Draghi, vuole cacciare anche Mattarella perché vuole andare al Quirinale a novant’anni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda commenta in un video pubblicato sui canali social le parole del numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul presidenzialismo. “Berlusconi non è più in sé – recita la didascalia che accompagna il video -. E agli elettori di Forza Italia dico: non seguitelo sulla strada della distruzione delle Istituzioni per appagare le sue voglie”.