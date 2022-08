Calciomercato: le novità di oggi (4 agosto)

In primo piano la Juventus a caccia di rinforzi. Allegri vuole puntellare l’organico e l’obiettivo principale resta l’esterno sinistro Filip Kostić dell’Eintracht Francoforte. C’è da battere la concorrenza del West Ham per il giocatore ma il club bianconero avrebbe pronta sul tavolo un’offerta da 12 milioni più bonus.

Inter

Quasi fatta per la separazione tra l’Inter e Alexis Sanchez, con il giocatore cileno pronto a firmare per l’Olympique Marsiglia. Restano ancora in bilico le posizioni di Skriniar e Dumfries, con quest’ultimo finito nel mirino di Manchester United e Chelsea. In caso di partenza, i nerazzurri si fionderebbero su Odriozola (ex Fiorentina ma di proprietà del Real Madrid) o Castagne (ex Atalanta, attualmente al Leicester).

Roma

A proposito di Inghilterra, Conte vorrebbe sempre Zaniolo al Tottenham nonostante Mourinho abbia blindato il giocatore. La Roma, che ha ormai chiuso per Wjinaldum e attende Belotti, avrebbe in prestito dal club londinese Tanganga e Ndombelé. Tra le opzioni di scelta che il Tottenham offrirebbe, anche il trequartista Lo Celso e l’esterno Reguilon.

Le trattative delle altre squadre di Serie A

L’Atalanta ha chiuso per il nigeriano Lookman del Lipsia: trattativa chiusa per 15 milioni.

Scatenata la neopromossa Cremonese: dopo Okereke i grigiorossi sono al lavoro per Cyriel Dessers del Genk, nonchè giocatore della nazionale nigeriana. In difesa, invece, si tratta per Emanuel Aiwu del Rapid Vienna, austriaco di origini nigeriane.

Il Monza, invece, sta concludendo per Pablo Marì dell’Arsenal, che arriverebbe con la formula di prestito con obbligo di riscatto.

Capitolo portieri, se Provedel dello Spezia è in procinto di andare alla Lazio, il club ligure starebbe puntando su Meret del Napoli per i pali.

Sempre il Tottenham, invece, pesca dal campionato italiano. Questa volta per Udogie dell’Udinese, per il quale sarebbero pronti ben 25 milioni.