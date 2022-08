, Caduta Libera torna dal 29 agosto su Canale 5 con Gerry Scotti

Dal 29 agosto 2022 torna nel preserale di Canale 5 “Caduta Libera”, il game show condotto da Gerry Scotti.

Il programma, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, andrà in onda, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18.45.

Caduta Libera: la nuova edizione

L’undicesima edizione, in onda dallo studio 11 di Cologno Monzese, metterà a segno un traguardo importante.

Il programma cult dell’ammiraglia Mediaset festeggerà, infatti, quest’anno le 1.000 puntate.

Confermato il meccanismo del gioco che vede la gara tra il Campione e i dieci sfidanti, tutti posizionati sulle diaboliche botole pronte ad aprirsi e a inghiottire chi risponderà in maniera errata alle domande.

Le anticipaizoni

In questa nuova edizione, sfida dopo sfida, si alterneranno moltissimi giochi e se ne aggiungerà anche uno nuovo, “Dieci piccoli indizi”, che ricorderà, nel titolo e nella grafica introduttiva – con la sagoma di Gerry Scotti di profilo – i due maestri del brivido Agata Christie e Alfred Hitchcock e che vedrà Campione e sfidante affrontarsi su un determinato argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso.

Al termine di ogni puntata, il concorrente che riuscirà a rimanere imbattuto diventerà Campione e, oltre ad aggiudicarsi il diritto di tornare nella puntata successiva, affronterà il gioco finale de“I dieci passi”: 3 minuti a disposizione per rispondere a 10 domande e cercare di vincere fino a 500.000 euro.

Dal 29 agosto, sulla botola centrale, a difendere il titolo di Campione conquistato nell’ultima edizione, tornerà Michele Marchesi. Medico specializzando in Neuropsichiatria Infantile, trentenne originario di Brescia, finora, nelle sue puntate da Campione, dal 5 novembre all’11 dicembre 2021, ha vinto complessivamente un montepremi di 275.000 euro.

In questa nuova edizione, inoltre, le puntate domenicali avranno per protagoniste diverse categorie di concorrenti: dai barzellettieri agli chef, dai concorrenti di reality ai Campioni senza portafoglio. Per la puntata n.1.000, invece, torneranno i Super Campioni del game show.