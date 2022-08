BYD entra nella Fortune Global 500 List per il 2022

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il 3 agosto, BYD è entrato nell’elenco dei Fortune Global 500 per il 2022, dimostrando i suoi straordinari risultati sul mercato.





Concentrata sulla soluzione dei problemi sociali, BYD rimane dedita all’utilizzo di soluzioni efficaci per lo sviluppo sostenibile. Dopo anni di progresso, BYD si è evoluta in un’azienda high-tech con il proprio ambito commerciale che comprende automobili, mezzi pubblici su rotaia, nuove forme di energia, e prodotti elettronici. Alla ricerca di un mondo più verde, BYD diventa un’azienda Fortune Global 500 che offre nuove soluzioni energetiche globali.

Sullo sfondo della recente e rapida crescita del settore automobilistico, BYD fa leva sulle sue forze per introdurre una tecnologia avanzata, prodotti di alta qualità e mercati più ampi. Forte delle sue tecnologie, come la Blade Battery, la tecnologia super ibrida DM-i, e la e-platform, BYD ha venduto 730.093 veicoli per il trasporto di passeggeri nel 2021, compresi 593.745 veicoli passeggeri a nuova energia, con un aumento anno su anno del 231,6%. In Cina, BYD ha cementato il suo stato come primo fornitore di veicoli passeggeri a nuova energia per nove anni consecutivi. Nella prima metà del 2022, BYD ha venduto 638.157 veicoli passeggeri a nuova energia, una crescita del 324,8% anno su anno.

BYD guarda ben oltre la Cina. Nel processo di espansione della presenza globale, BYD abbraccia sempre la rivoluzione tecnologica e la trasformazione industriale in tutto il mondo. Incorporando la saggezza globale e condividendo le innovazioni tecnologiche ecologiche con i consumatori, BYD è sulla buona strada per diventare competitivo a livello internazionale. Attualmente, la presenza di veicoli a nuova energia di BYD si estende ad oltre 400 città in 70 paesi e regioni su 6 continenti. Il 21 luglio, BYD ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel mercato dei veicoli passeggeri in Giappone, segnando un nuovo capitolo nella globalizzazione dei veicoli passeggeri di BYD.

Dal marzo 2022, BYD ha cessato la produzione di automobili alimentate solo da motori a combustione interna. Il suo passaggio alla produzione di soli veicoli elettrici a batteria e di veicoli elettrici ibridi plug-in simboleggia la trasformazione a basse emissioni di carbonio nel settore dei trasporti.

Al momento, la riduzione delle emissioni di carbonio e lo sviluppo di nuova energia sono i consensi a livello globale. Come azienda high-tech a livello internazionale, BYD è impegnata a fornire nuove soluzioni energetiche in tutto il mondo. Superando il suo prestigioso profilo Global 500, BYD continuerà a creare innovazioni tecnologiche per una vita migliore, a promuovere lo sviluppo sostenibile della società e a implementare la sua iniziativa Cool the Earth by 1℃ (Raffredda la Terra di 1 °C).

Informazioni su BYD

BYD (Build Your Dreams) è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. BYD ora opera in quattro settori: Autoveicoli, Elettronica, Nuove Energie e Trasporto ferroviario. Dalla sua creazione, nel 1995, l’azienda ha sviluppato rapidamente una solida competenza nelle batterie ricaricabili ed è diventata una fervente sostenitrice dello sviluppo sostenibile, espandendo con successo a livello globale le sue soluzioni per le rinnovabili, con attività in oltre 70 paesi e regioni. La creazione del suo Ecosistema energetico a emissioni zero, che include generazione conveniente di energia solare, accumulo di energia affidabile e motorizzazione elettrica avanzata, ha reso quest’azienda un leader di mercato nel comparto dell’energia e dei trasporti. BYD è un’azienda supportata da Warren Buffet e quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen. Per ulteriori informazioni sull’azienda visitare il sito http://www.byd.com.

