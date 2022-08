Brescia, colpito da lastra di metallo: muore operaio

(Adnkronos) – Un operaio di 28 anni è morto, intorno alle 13.30 di oggi, in una ditta che lavora acciaio a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia. La vittima è un lavoratore straniero, con contratto e permesso di soggiorno regolari. Sul luogo dell’incidente, in via dell’Ecologia, sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova, il 118 e il personale dell’Asst della Franciacorta, competente per le indagini sugli infortuni sul lavoro.

L’operaio – a quanto riferiscono i carabinieri – stava lavorando pezzi in acciaio, quando una grande lastra di metallo si è mossa dalla sua sede ed è caduta a terra, colpendo il 28enne, morto prima dell’arrivo del 118. Le indagini dovranno chiarire se l’incidente è stato causato da un errore umano o se è stato il dispositivo di sicurezza a non funzionare.