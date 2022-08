Botta e risposta Lerner-La Russa

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Gad Lerner e Ignazio La Russa. “Ignazio La Russa che rinfaccia a Liliana Segre le simpatie di destra del defunto marito, da lei molto amato, è il tipico colpo basso. C’è sempre un incaricato per i mestieri sporchi in quel genere di gruppi dirigenti, e Ignazio La Russa con la sua storia vi si presta benissimo” scrive in un tweet Gad Lerner.

“Non mi sembra un colpo basso ricordare alla senatrice Segre che il marito era una persona perbene capace di stare in lista con Almirante senza perdere la sua lontananza dal fascismo – replica La Russa all’Adnkronos – Bassissimo, invece, è l’elogio che Gad Lerner continua a fare nei confronti di Adriano Sofri, condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio Calabresi e che lui ha dichiarato essere ‘sempre stato dalla parte giusta’. La stessa ‘parte giusta’ di Gad Lerner”.