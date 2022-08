Borse padel: 5 modelli da valutare per l’acquisto

Le borse padel sono uno degli accessori più importanti per ogni sportivo appassionato di questo sport.

La borsa, infatti, ti accompagna ad ogni allenamento e ad ogni partita e deve essere pratica e spaziosa per permetterti di portare tutta l’attrezzatura per giocare.

In questo articolo vedremo insieme 5 modelli di borse e zaini da padel online, che si riveleranno ideali per poter trasportare tutta la tua attrezzatura dal momento che parliamo di portali specializzati nella vendita di tutto ciò che fa parte del mondo del padel, borse comprese.

Caratteristiche delle borse padel

Una delle prime domande che ci si pone è come dovrebbe essere la borsa padel ideale.

Sicuramente dovrebbe avere le dimensioni adatte per trasportare la racchetta, le palline, le scarpe, gli abiti e altri eventuali accessori come le protezioni.

Quindi dovrebbe essere comoda per contenere tutta questa attrezzatura grazie a varie tasche e scompartimenti e anche pratica da trasportare, con maniglie e cinghie adeguate.

Va però sottolineato che anche se il padel deriva dal tennis, come già saprai i due sport hanno diversi elementi in comune ma anche numerose differenze, come per esempio la racchetta che si presenta di dimensioni inferiori rispetto a quella da tennis.

Le borse padel possono essere anche polivalenti, ovvero più grandi del normale e riuscire a trasportare anche una racchetta da tennis, oppure specifiche, realizzate cioè su misura per le racchette da padel e gli altri accessori di questo sport.

Approssimativamente, una borsa o uno zaino dovrebbero avere una lunghezza tra i 50 e gli 80 cm, un’altezza dai 30 ai 40 cm e una profondità sui 30-45 cm.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i cinque modelli di borse padel specifiche per questa disciplina sportiva, firmate dalle migliori marche del settore quali Sane, RS Sports e Valion.

Borse padel: i modelli delle migliori marche su Born2Padel.com

Il primo modello è la borsa da padel Summum Pro della Varlion.

Questa borsa è fatta di nylon di ottima qualità e anche waterproof e si classifica come una delle migliori sul mercato per qualità, praticità e resistenza.

Al suo interno troviamo ogni tasca dotata di imbottitura, con uno scomparto principale per vestiti o asciugamani e una tasca ventilata per scarpe, ma soprattutto uno spazio sufficiente per ben quattro racchette nelle tasche laterali.

La borsa può essere portata a mano oppure in spalla, grazie alle comode spalline imbottite e disponibile secondo tre diverse colorazioni.

Sempre della Varlion possiamo proporvi un altro modello, ovvero la borsa da padel Summum, la quale presenta le medesime caratteristiche della Pro in termini di qualità e resistenza, con l’unica differenza nelle dimensioni; infatti, può trasportare due racchette nelle tasche laterali anziché quattro.

Cambiamo firma e passiamo a RS Sports, che offre delle borse davvero interessanti: tra tutti, in molti optano per il modello Classic, nella colorazione bianco, nero e rosa, ideale per un uso fuori e dentro il campo.

Ha una capienza di 75 litri, una tasca centrale spaziosa, un’altra per le scarpe e degli scompartimenti laterali per due racchette.

Anche della RS Sports Classic abbiamo la versione Small, che presenta una capienza minore, ovvero 52 litri; di questa borsa sono presenti due colorazioni diverse: nera e verde menta oppure nera e rosa.

Per quanto riguarda invece gli zaini, tra i più performanti troviamo quelli del marchio Sane tra i quali si distingue il modello Pioneer, dal design elegante ma comunque moderno e pratico.

Realizzato in cuoio artigianale, è munito di una tasca principale grande, due laterali e una frontale, possiede le spalline e il retro imbottiti, oltre che una maniglia ergonomica e un basso peso in generale.

Infine, va menzionato anche lo zaino vintage Sane; un pratico zaino da padel con uno stile vintage che non passa mai di moda.

Ha due scomparti spaziosi, tasche laterali e frontali, il tutto creato con materiali rinforzati e facili da pulire.