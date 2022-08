Birredamanicomio.com, lo store di riferimento nell’ambito delle birre artigianali, punta a un nuovo step di crescita

(Adnkronos) –

Milano, 8 agosto 2022. Birre da Manicomio (www.birredamanicomio,com), e-shop che ha fatto della specializzazione nell’ambito delle birre artigianali provenienti da tutto il mondo il suo punto di forza, ha recentemente avviato un nuovo progetto di espansione, corredato da importanti attestazioni di qualità. Ma quali sono le news più recenti? Ecco quelle più importanti da conoscere.

Per il quarto anno consecutivo, Birredamanicomio.com è stato certificato come una delle eccellenze del commercio elettronico italiano secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), rilevazioni 2022/23. È l’unico portale digitale specializzato nel settore brassicolo ad aver ottenuto una posizione nelle migliori Enoteche Online.

E proprio all’interno della categoria Enoteche Online, l’e-commerce occupa l’undicesima posizione, merito di un punteggio pari a 77,37. Un valore sopra alla media di settore (74,09). Alla base della classifica ITQF vi è un’attenta selezione, che ha coinvolto più di 8.000 negozi online. Da questi, sono emersi i migliori 750 del panorama italiano.

Non è un caso, del resto, se già nel luglio del 2020 l’e-shop aveva guadagnato la prima piazza, sempre della classifica redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza all’interno della categoria Alcolici.

Il merito del successo di Birre da Manicomio non deriva soltanto dalla grande attenzione posta verso il valore della proposta. Sono gli stessi clienti ad averlo reso il marketplace italiano di riferimento nell’ambito delle birre artigianali. Una qualità che riguarda ogni aspetto dei contenuti e fornita da chi fa questo lavoro da sempre, selezionando esclusivamente birrifici artigianali che rispettano elevati standard qualitativi.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti è stata costruita una customer experience su misura: dall’elaborazione rapida dell’ordine in 24 ore agli imballi sicuri, dalla spedizione gratuita per ordini di almeno 100 euro alla politica soddisfatti o rimborsati.

L’offerta del portale annovera più di 1.000 birre artigianali, scelte tra oltre 100 etichette provenienti da tutto il mondo: birra belga, ambrata, non filtrata, biologica, birre scure strong, analcoliche, birra Weiss, birre senza glutine e molte altre ancora.

La proposta include poi kit degustazione, soluzioni regalo (birre magnum, kit degustazione birre e buoni regalo) e simpatiche t-shirt con la mascotte dell’e-shop.

Inoltre, è stata creata un’apposita sezione dedicata agli abbinamenti più invitanti tra birra e cibo, a cui va ad aggiungersi il motore di ricerca intelligente e la newsletter settimanale con novità, curiosità e super offerte. Infine, Birredamanicomio.com è legato al primo network italiano informazionale sulla birra artigianale.

