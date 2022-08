Berlusconi e la battuta social: “Vota comunista…ah no, Forza Italia” – Video

(Adnkronos) – Alle elezioni del 25 settembre “vota Comunista… Ah no, vota Forza Italia”. Silvio Berlusconi chiude con uno ‘battuta’ la pillola del giorno pubblicata sui social network per presentare il programma elettorale dedicato oggi al capitolo sicurezza. “Se tu sei d’accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il partito comunista…”, dice l’ex presidente del Consiglio, che immediatamente finge di trasalire per il lapsus e si corregge. “Ho sbagliato, devi votare per noi. Per Forza Italia”, dice mettendosi una mano sul petto.