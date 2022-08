Bassetti: “In India virus del pomodoro nei bimbi”

(Adnkronos) – “Tomato-flu o il virus del pomodoro. Un nuovo virus che ha colpito 100 bambini sotto i 5 anni in India. Le lesioni sulla pelle sembrano dei piccoli pomodori, lesioni rosse e assomiglia come evoluzione clinica alla sindrome bocca/mani/piedi”. Ne parla Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, in un post su Facebook postando un articolo della Cnbc sul nuovo virus. “Un fenomeno da tenere sotto osservazione senza nessun allarme”, sottolinea l’infettivologo.