(Adnkronos) – “Condivido al 100% la proposta di Salvini: Via il numero chiuso a medicina e sbarramento al primo anno. Viva il merito. Abbasso i quiz”. Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive ospedale San Martino di Genova, commentando la proposta di Matteo Salvini, leader della Lega, di “togliere il numero chiuso che blocca l’accesso alla facoltà di Medicina, come in Francia”.