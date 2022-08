Azzurro Storie di mare: la puntata del 14 agosto

Prosegue il viaggio di “Azzurro Storie di mare” che torna in onda domenica 14 agosto alle 9.40 su Rai1.

Le anticipazioni della puntata

Beppe Convertini condurrà alla scoperta della costa nord occidentale della più grande isola del Mar Mediterraneo: la Sicilia. Da San Vito lo Capo il programma raggiungerà la costa trapanese.

E non solo. Non mancherà all’appello, come di consueto, il Team Azzurro composto dal ricercatore Marco Faimali, Greta Pierotti e la squadra di cacciatori di relitti capitanata da Andrea Bada.

Ospiti vip: l’attore Leo Gullotta e l’ex calciatore Totò Schillaci, entrambi protagonisti di due intense interviste, tra passato, presente e futuro, realizzate da Beppe Convertini.

A firmare la regia del programma, prodotto da Showlab, è Daniele Carminati.