Avviso per i media: il 3° Open Storage Summit annuale di Supermicro

(Adnkronos) – Supermicro riunisce Kioxia, Solidigm, Broadcom e altri importanti esperti del settore per discutere delle più recenti tecnologie di archiviazione e soluzioni innovative per un’ampia gamma di carichi di lavoro

SAN JOSÉ, California, 15 agosto 2022 /PRNewswire/ — dal 17 agosto al 7 settembre 2022, il 3° Annual Supermicro Open Storage Summit sarà aperto al pubblico per offrire una delle principali conferenze di archiviazione online del settore. L’evento riunisce i professionisti della tecnologia di archiviazione su server e delle applicazioni di data center per discutere di tecnologie rivoluzionarie che plasmeranno il futuro delle aziende, dei data center e del cloud ibrido. Il summit di quest’anno, dal titolo Innovations in Storage Performance, prevede la partecipazione di partner del calibro di AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo e Solidigm, autentici pionieri nel settore, che condivideranno le prospettive dello storage e discuteranno del modo in cui le nuove tecnologie stanno portando nuove opportunità e sfide nel mondo dello storage.

Cosa: Supermicro 3° Annual Open Storage Summit 2022

Dove: Virtuale

Quando: Dal 17 agosto al 7 settembre 2022

Keynote di Storage Summit – innovazione Hardware Storage – guida al modo in cui archiviamo i dati. Partecipanti: Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom

Archiviazione per il mondo degli spazi di lavoro digitali. Partecipanti: Supermicro, Nutanix

Storage Intelligence per la crescita dei dati: collaborare su hardware e software per un SDS più flessibile. Partecipanti: Supermicro, Qumulo, AMD

L’inarrestabile aumento delle soluzioni di storage disaggregate. Partecipante: Supermicro

Fornire importanti volumi di dati alla GPU. Partecipanti: Supermicro e NVIDIA

Orchestrazione di soluzioni di archiviazione open source per una maggiore efficienza. Partecipanti: Supermicro, OSNexus

Sarà disponibile la registrazione, mentre ulteriori informazioni sono consultabili sul sito web https://whitepapers.theregister.com/summit/supermicro_open_storage_summit_2022?td=mediaalert



Tutte le sessioni e le informazioni resteranno disponibili online per un anno.

SupermicroSupermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire per prima sul mercato l’innovazione per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l’ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un’ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

