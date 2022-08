Attività da fare in coppia per rompere la routine

La vita della maggior parte delle persone si sviluppa attraverso queste fasi: studio, lavoro, matrimonio e infine figli. A differenza di quanto si crede la ricerca di una relazione duratura (e quindi del partner perfetto) non è solo una necessità sociale ma anche e soprattutto un bisogno naturale: come puoi leggere su Focus, lo dice la scienza!

È proprio così: l’uomo ha bisogno di amare. Per questo motivo, ad un certo punto della propria vita, accade la magia.

Un giorno, in mezzo a tanta gente, scorgi proprio lei, quella persona. Il cuore inizia a battere all’impazzata, le mani a sudare, i pensieri diventano confusi: ti stai innamorando. Con un po’ di coraggio e di fortuna ti avvicini, ti presenti, fate quattro chiacchiere.

Da qui alla fatidica domanda “ti va di andare a bere qualcosa insieme?” c’è una strada decisamente in salita da percorrere fatta di dubbi, perplessità e insicurezze: le piaccio o non le piaccio? È questo il dilemma! Ecco perché è così importante saper leggere i segnali di interesse, come ci spiegano su SeduzioneAttrazione.com.

Poi, come un fulmine in un cielo sereno, arriva il momento della domanda e soprattutto della risposta.

Nella migliore delle ipotesi, essa è affermativa e inizia la frequentazione. Cene, passeggiate, messaggini e chiacchierate sembrano non essere mai abbastanza. Potrebbe, a questo punto, nascere addirittura una nuova relazione.

L’amore come ogni cosa si sviluppa, cresce, cambia. Il fervore dei primi tempi lascia lentamente il posto ad un sentimento più solido e maturo.

Attenzione: maturo non è sinonimo di noioso, negativo o marcio. Ciò che distingue una sana relazione duratura da una relazione trascinata è la passione e la voglia di mettersi in gioco.

Il segreto per mantenere sempre acceso il fuoco dell’amore, infatti, è avere del tempo di qualità da dedicare alla propria relazione. Scopriamo insieme quali sono le migliori attività da fare in coppia per ravvivare i sentimenti e far felice il tuo partner!

Ritornate (per poco!) al punto di partenza

A volte, la migliore cosa da fare per andare avanti è… guardare indietro!

Ogni relazione porta con sé il ricordo di alcuni posti “magici”, legati a momenti importanti come il primo appuntamento o il primo bacio. Visitarli con una nuova consapevolezza vi aiuterà a comprendere quanta strada avete già percorso insieme e quanti traguardi avete tagliato. Vi siete conosciuti in spiaggia? Concedetevi una vacanza al mare, anche breve se necessario. Il vostro primo bacio è avvenuto in una città diversa da quella dove attualmente vivete? Organizzate una piccola gita fuori porta. Non abbiate paura di riscoprire i bei vecchi momenti, magari in compagnia degli amici di una volta.

Fate un’esperienza culinaria di coppia, anche in casa

Mangiare e amare sono due azioni fondamentali per gli uomini: perché non prendere due piccioni con una fava?

Per fare quest’attività bastano poche ore, una cucina, e tanta fantasia. La domanda a questo punto è: cosa preparare? Le coppie più audaci e ferrate potrebbero osare inventando un piatto che assecondi i gusti di entrambi.

Se, invece, le vostre competenze culinarie sono limitate alla pasta asciutta, potete optare per esempio per un tagliere finger food seguendo i consigli che trovate nella rubrica culinaria del Corriere della Sera, da accompagnare con un bel calice di vino rosso.

Godetevi ogni attimo di quest’esperienza: recatevi al supermercato e scegliete i prodotti insieme, preparate i piatti, allestite la tavola, mettetevi in ghingheri e godetevi la cena. Mi raccomando: non dimenticate i complimenti! Quest’attività da fare in coppia sembra banale ma è molto efficiente poiché guardare la quotidianità da un altro punto di vista è il modo migliore per riscoprire la propria relazione.

Le coppie che dispongono di un budget maggiore – e anche di una certa propensione per la cucina – potrebbero optare per delle esperienze culinarie a domicilio, come quelle proposte su Airbnb. Effettua una ricerca per scoprire le iniziative presenti nella tua zona.

Realizzate un sogno o comunque avvicinatevi

Ogni adulto è stato un bambino con almeno un sogno da realizzare. Non tutti però riescono ad avverarlo, soprattutto quando ad essere desiderati sono oggetti o viaggi costosissimi.

No, non devi acquistare una Ferrari solo perché il/la tuo/tua lui/lei è un fan sfegatato/a della formula 1 o organizzare un viaggio in California perché adora O.C.

Fai qualcosa che lo/la avvicini al suo sogno, restando sempre nel limite dettato dalle tue possibilità economiche.

Il/la tuo/tua partner adora le auto da corsa? Regalagli un giro in pista (con pilota professionista incluso, mi raccomando) o rifatevi gli occhi insieme presso lo showroom più vicino. Non sai su che casa automobilistica puntare? Consulta le ultime novità del mercato automobilistico nella sezione “Motori”.

Vorresti accompagnare il tuo lui/lei nel viaggio dei suoi sogni? Regalagli un buono viaggio dalla cifra simbolica e proponi di risparmiare insieme per partire alla scoperta della meta ambita il prima possibile.

Progettare è una delle migliori attività da fare in coppia, perché è il primo passo per uscire dalla routine e mettere il turbo ai vostri sentimenti.

Fate qualcosa di folle… ma in due!

Cosa c’è di meglio di una bella scarica di adrenalina per rinvigorire il vostro rapporto? Scegliete un’esperienza estrema da vivere uno accanto all’altro, spronandovi a vicenda. Se siete una coppia spericolata, puntate in alto: perché non fare un classico lancio con il paracadute o un giro in Flyboard?

Il Flyboard è uno sport acquatico ormai alla moda che prevede lo sfruttamento delle forze di propulsione delle acque per “surfare” utilizzando esclusivamente una sorta di skateboard, legata ad una moto d’acqua.

Desideri una soluzione meno estrema ma comunque accattivante? Un pomeriggio al parco avventura potrebbe fare al caso vostro.

I parchi avventura sono dei percorsi aerei, solitamente collocati su montagne o colline, composti da piattaforme e ostacoli. Oggi, in Italia, se ne contano oltre trenta. Se soltanto l’idea di camminare tra gli alberi vi spaventa, non preoccupatevi! I percorsi sono a difficoltà (e ad altezza) crescente e vi sono delle alternative adatte anche ai bambini.

Per una dose di adrenalina ancora più razionata, attraversate mano nella mano un ponte tibetano.

Questo tipo di attività da fare in coppia può essere un toccasana per il vostro rapporto perché vi spinge a collaborare e a darvi forza a vicenda, proprio come nella vita. Finché morte non vi separi, giusto?

Dopo aver citato tutte le più strane e insolite attività da fare in coppia, ecco un grande classico: il concerto. Quanti/e di voi si sono innamorati/e ad un concerto in piazza, abbracciando il lui/lei di turno tra accendini sventolanti e ballad strappalacrime? Quasi tutti.

Non tutti i concerti (o meglio canzoni) hanno lo stesso effetto sul cuore del nostro partner. Ogni relazione ha una canzone, quella canzone. Che sia il sottofondo del vostro primo bacio o del vostro primo incontro poco importa. Acquistate due biglietti per il concerto del cantante in questione e… pregate che il vostro brano sia in scaletta!

Per le coppie più “vintage”, può succedere che il cantante in questione sia ormai fuori delle scene: cosa fare in questo caso? Le opzioni sono due.

Recatevi comunque ad un concerto, meglio se del/la cantate preferito/a del vostro partner: l’atmosfera sarà comunque romantica e il risultato assicurato.

La seconda alternativa ricorda un po’ il film il tempo delle mele. Procurati delle cuffie, delle casse o semplicemente un cellulare e riproduci la vostra canzone. Hai bisogno di suggerimenti musicali? Abbiamo stilato l’elenco delle canzoni d’amore italiane più belle del 2022.

Premi “play” in un momento inaspettato, magari durante una cena o prima di andare a letto. Cantate, ballate e ricordate i bei momenti passati insieme. Ah, l’amore: bastano solo poche note per andare indietro nel tempo!

Le attività da fare in coppia presentate in questo articolo sono solo delle idee da sfruttare per uscire dal solito tran-tran. Ogni coppia, infatti, è diversa: con un pizzico di fantasia potete sfruttare questi spunti per organizzare dei momenti unici da trascorrere con il/la vostro/a partner.

Scappare dalla realtà a volte è necessario per stare bene, ma è comunque importante ribadire che l’amore si costruisce mattone dopo mattone, nella vita quotidiana. Non esiste cosa migliore per la propria relazione che vincere insieme le sfide per poi addormentarsi, uno accanto all’altro, ogni giorno col sorriso!