AstroPay nomina Fayyaz Ansari Direttore finanziario

AstroPay, la soluzione per pagamenti per milioni di utenti in tutto il mondo, oggi ha annunciato la nomina di Fayyaz Ansari alla carica di Direttore finanziario.





Grazie all’esperienza ultraventennale maturata nel settore finanziario, Fayyaz offre una comprensione profonda del segmento dei pagamenti globali. Prima di unirsi ad AstroPay ha svolto presso Skrill, NETELLER & Income Access (impresa del gruppo Paysafe Plc) il ruolo di Direttore finanziario del business portafogli digitali ed è stato membro del CdA delle relative società regolate. Opererà dalla sede britannica dirigendo tutte le attività e la gestione finanziarie globali di AstroPay.

La lunga esperienza in ruoli direttivi di Fayyaz include direzione amministrativa, tesoreria aziendale, analisi e pianificazione finanziaria, ristrutturazione fiscale, finanze aziendali, gestione della performance, fusioni e acquisizioni (M&A) e pianificazione strategica. Inoltre ha gestito altri aspetti della funzione finanziaria – attività bancarie, investimenti, sistemi finanziari – ed è stato interessato in attività di raccolta fondi nonché di coordinazione per una uscita tramite una vendita commerciale / offerta pubblica iniziale (IPO). Fayyaz ha iniziato la carriera nel ruolo di revisore e prima di unirsi a Skrill ha lavorato presso PricewaterhouseCoopers LLP. È un ragioniere iscritto all’albo e ha conseguito il Master of Business Administration (MBA) alla Warwick Business School nel Regno Unito.

Mikael Lijtenstein, Ceo di AstroPay, ha così commentato: “ Sono molto lieto di dare il benvenuto a Fayyaz in AstroPay, dove avrà indubbiamente un impatto immediato mentre miriamo a creare la principale piattaforma per pagamenti al mondo. La sua lunga esperienza e vasta competenza saranno essenziali per attuare i nostri piani strategici finalizzati ad accelerare la crescita e posizionare AstroPay per il futuro. Fayyaz e il team contribuiranno alla nostra mission – offrire libertà finanziaria a milioni di persone in tutto il mondo. Fayyaz completa in modo eccellente il team AstroPay e conto di collaborare con lui nel nostro viaggio conseguendo risultati straordinari”.

Ha aggiunto Fayyaz Ansari, Direttore finanziario presso AstroPay: “ Sono soddisfatto di avere l’opportunità di unirmi ad AstroPay nella fase successiva della carriera. Guardo con fiducia alla collaborazione con un team che opera con passione, ha una strategia chiara e dà sempre la priorità alle esigenze dei clienti. Grazie al suo impegno a un’espansione globale, un modello di business solido, un focus sulla diversità e una storia di cui può essere orgogliosa, AstroPay è ben posizionata per una crescita e un impatto straordinari. Ritengo che la sua proposta di valore unica e basi saldissime le consentiranno di crescere e di eseguire la sua vision – rendere i pagamenti molto più accessibili ai clienti in tutto il mondo”.

Fondata nel 2009, AstroPay è pioniere delle soluzioni per pagamenti globali. Offre il portafoglio digitale preferito da milioni di clienti in Asia, Africa, America Latina ed Europa che desiderano effettuare acquisti online su siti internazionali e inoltre mira ad aiutare i negozianti ad accedere ai mercati più facilmente e con maggiore sicurezza.

AstroPay ha sedi in Inghilterra e nell’America Latina, con milioni di utenti, centinaia di negozianti e oltre 200 metodi di pagamento disponibili globalmente. Vanta una lunga esperienza nella gestione degli specifici aspetti di diversi settori, offrendo una soluzione efficiente a tutti i suoi clienti: negozianti, utenti finali e partner commerciali.

