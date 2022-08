Astra annuncia la stipula di un contratto con Airbus OneWeb Satellites per la fornitura di un motore per veicoli spaziali

ALAMEDA, California–(BUSINESS WIRE)–Astra Space, Inc. (“Astra”) (Nasdaq: ASTR), fornitore di servizi di lancio e prodotti per l’industria aerospaziale globale, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da Airbus OneWeb Satellites, LLC (“AOS”) per la fornitura del motore Astra Spacecraft Engine™ per l’integrazione nel portafoglio di piccoli satelliti commerciali Arrow prodotti da AOS.

Airbus OneWeb Satellites LLC è una joint-venture tra Airbus e OneWeb. AOS produce satelliti per la costellazione di satelliti per uso commerciale OneWeb e per i clienti di Airbus a Merritt Island, Florida. AOS sta producendo satelliti per conto di Airbus U.S. Space & Defense, Inc., a sostegno di programmi del governo statunitense.

Informazioni su Astra

La missione di Astra è migliorare la vita sulla Terra dallo spazio (Improve Life on Earth from Space®) creandoi un pianeta più sano e più connesso. Astra offre servizi di lancio orbitale dedicati al costo per lancio più basso di qualsiasi altro fornitore di servizi di lancio operativo a livello mondiale, nonché uno dei primi sistemi di propulsione elettrica per satelliti collaudato in volo del settore, Astra Spacecraft Engine™. Astra ha effettuato il suo primo lancio commerciale nell’orbita terrestre bassa nel 2021 facendone così l’azienda a raggiungere questo traguardo in tempi record: a soli cinque anni di distanza dalla sua fondazione nel 2016. Astra (NASDAQ: ASTR) è la prima società specializzata in lanci spaziali ad essere stata quotata sul Nasdaq. Per ulteriori informazioni su Astra visitate astra.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

