Ascolti tv: Battiti Live 2022 è il programma musicale più visto dell’estate

Battiti Live è il programma musicale più visto dell’estate. In termini di share, il programma di Radionorba andato in onda su Italia 1 si aggiudica lo scettro di protagonista di questo 2022 superando di poco Tim Summer Hits, andato in onda su Rai2.

Interessante il testa a testa tra le due trasmissioni musicali, che hanno acceso ed entusiasmato questi mesi “caldi” sul fronte televisivo.

La gioia più grande è rappresentata dal ritorno del pubblico nelle piazze, che ha acceso ed entusiasmato le esibizioni degli artisti.

Tim Summer Hits è andato in onda con ben sei puntate, una in più rispetto al suo competitor. Il programma, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino è iniziato il 30 giugno e si è concluso giovedì 4 agosto cambiando, nel corso delle settimane, il giorno di messa in onda.

Tim Summer Hits 2022 – Stefano De Martino e Andrea Delogu

Battiti Live, con la collaudata coppia Elisabetta Gregoraci – Alan Palmieri, è iniziato il 5 luglio per terminare il 2 agosto.

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

I dati della “sfida” tra Battiti Live e Tim Summer Hits

Calcolando la media dello share delle trasmissioni, Battiti Live vince con 11,24% (media di 1.324.600). Tim Summer Hits, invece, ha concluso con un 11,16% (media di 1.375.333,33).

I dati di ascolto e le medie

Nel confronto settimanale, fatta eccezione per la prima data del Tim Summer Hits, Battiti Live vince per 3 a 2. Le ultime tre settimane di messa in onda, infatti, hanno visto il successo del format di Radionorba che, dopo le prime due settimane, hanno riconquistato la leadership settimanale.

Il Confronto Settimanale

Numeri a parte, possiamo dire che la musica è stata protagonista di questa estate televisiva 2022 ma soprattutto, e finalmente, il ritorno del pubblico nelle piazze ad accompagnare e applaudire i propri artisti.