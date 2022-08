Arriva Bellissima, il nuovo singolo di Annalisa (dal 2 settembre)

Annalisa annuncia il suo nuovo singolo “Bellissima” in uscita il 2 settembre.

“Bellissima”, scritto con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, è il “manifesto” del nuovo corso musicale della cantautrice che vanta 17 Dischi di Platino e 12 Dischi d’Oro, 7 album e numerose collaborazioni, sia italiane che internazionali.

“Ho scritto Bellissima in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È esattamente come sono io.”

dichiara Annalisa