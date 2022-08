AncestryDNA® si espande in 54 nuovi mercati globali

LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–Ancestry®, leader globale in alberi genealogici e genomica per consumatori, oggi ha annunciato di aver ampliato l’accesso di AncestryDNA® in 54 nuovi mercati del Nord America, Sud America, Europa, Asia e Africa. Ora disponibile per consumatori di 89 tra Paesi e territori su cinque continenti, questa espansione raddoppia abbondantemente il numero di mercati in cui AncestryDNA è accessibile, permettendo a milioni di persone di scoprire ed entrare in contatto con i propri parenti.

Il semplice test del DNA graduale di Ancestry rivela il trascorso etnico esclusivo di una persona e aiuta a correlarlo a nuovi parenti. AncestryDNA fornisce una precisa stima dell’etnia con maggior dettaglio geografico e conoscenze storiche approfondite che collegano ai luoghi del mondo in cui ha avuto inizio la storia della famiglia.

“Siamo entusiasti all’idea di portare AncestryDNA a nuovi clienti in tutti e cinque i continenti. Questa espansione globale per Ancestry è costruita sull’ampiezza e profondità del nostro prodotto da DNA ai vertici del mercato globale e della comunità”, ha detto Brian Donnelly, vicepresidente senior e general manager di AncestryDNA e Ancestry International. “Chi si trova in questi mercati ora avrà accesso all’intera serie di caratteristiche di AncestryDNA, tra cui le stime dell’etnia e l’ereditarietà, gli abbinamenti DNA, le assegnazioni a comunità e i rapporti sui tratti che risentono della genetica. Inoltre questi clienti potranno accedere alla nostra crescente libreria di documenti di storia familiare, che include oltre 30 miliardi di documenti in formato digitale, da oltre 80 Paesi d’origine a sostegno della ricerca di genealogia e di storia familiare.”

L’elenco completo dei nuovi mercati in cui AncestryDNA è disponibile include:

Caraibi: Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Curacao, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guadalupa, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, Portorico, Saba, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadines, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini USA

Isole del Pacifico: Guam, Samoa USA, Isole Marianne del nord

Sud America: Argentina, Guyana

Europa: Portogallo, Lettonia, Islanda, Spagna, Belgio, Italia, Monaco, Lussemburgo, Svizzera, Serbia, Moldavia, Azerbaijan, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro

Asia: Filippine, Singapore, Giappone

Africa: Sudafrica

Ancestry prevede di estendere il raggio d’azione di AncestryDNA a 200 mercati entro fine 2023, comprendendo quasi ogni Paese e territorio del Nord e Sud America, Europa, Africa e molte nazioni dell’Asia.

AncestryDNA è la più grande rete globale di DNA, con oltre 22 milioni di persone con antenati da quasi ogni Paese del mondo. Con oltre 1500 regioni distinte e un trilione di corrispondenze DNA, vi sono infinite opportunità di trovare legami di famiglia e comprendere meglio le diverse regioni che compongono la vostra stima.

Solo AncestryDNA offre SideView, innovazione scientifica prima del suo genere, che consente di approfondire da quale genitore un individuo ha ereditato il proprio patrimonio genetico, senza che sia necessario sottoporre a test un genitore. AncestryDNA prevede anche Traits, che consente ai consumatori di scoprire oltre 35 dei loro tratti di maggior interesse e di esplorare come i loro geni possono avere influito su una serie di caratteristiche estetiche, sensoriali, di forma fisica, nutritive e altre personali (come la forma fisica in ambito resistenza, il recupero della frequenza cardiaca e altro).

AncestryDNA ora è disponibile in ogni mercato indicato sopra e può essere acquistato su https://www.ancestry.com/dna.

Informazioni su Ancestry

Ancestry®, leader globale nella storia di famiglia e genomica per consumatori, consente viaggi di scoperta personale per l’arricchimento delle vite. Con la nostra raccolta impareggiabile di oltre 30 miliardi di documenti, oltre 3 milioni di abbonati e più di 22 milioni di persone nella nostra crescente rete di DNA, i clienti possono scoprire la loro storia di famiglia e ottenere un nuovo livello di comprensione delle loro vite. Per oltre 30 anni abbiamo costruito relazioni fidate con milioni di persone, che ci hanno scelto come piattaforma per scoprire, preservare e condividere le informazioni più importanti su se stessi e le loro famiglie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

mediarelations@ancestry.com