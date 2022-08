4 alternative a WordPress come piattaforma di blogging e CMS

Esistono diversi ottimi sistemi di gestione dei contenuti (CMS), ma nessuno di essi ha la stessa portata e popolarità di WordPress.

Ciò significa che se state pensando di aprire un blog e volete utilizzare un CMS per farlo, l’unica opzione realistica è WordPress. Tuttavia, ci sono molte ragioni per cui potreste non voler utilizzare WordPress come piattaforma di blogging.

Forse non vi piace la sua interfaccia utente, o forse non lo trovate abbastanza facile da usare. In ogni caso, ecco alcune fantastiche alternative a WordPress come sistema di gestione dei contenuti.

Blogger

Blogger è una delle piattaforme di blogging più popolari e conosciute in assoluto. È di proprietà di Google e fa parte della suite Google Apps. Questo la rende incredibilmente facile da usare e da configurare.

Basta creare un account e si può iniziare a bloggare immediatamente. È un sistema incredibilmente semplice, con un’interfaccia molto elementare, ed è orientato ai blogger non tecnici. Fornisce una selezione regolarmente aggiornata e già pronta di bellissimi temi, in modo da poter scegliere un design semplice ma attraente.

Se volete un sistema di blogging facile, affidabile e senza problemi, Blogger è un’ottima scelta.

Ghost

Ghost è una piattaforma di blogging relativamente nuova, lanciata nel 2013. È stata creata da zero pensando alla semplicità e alla facilità d’uso. Ha un design minimalista e intuitivo ed è molto facile da configurare e utilizzare.

È anche molto facile da usare e progettato per essere completamente intuitivo e facile da usare, indipendentemente dal vostro livello di competenza.

Ghost è open-source, il che significa che è gratuito e che esiste una comunità ampia e in crescita attorno alla piattaforma, il che significa che viene regolarmente aggiornato e che sono disponibili numerose guide e aiuti.

Ghost è un’ottima opzione se si desidera una piattaforma di blogging semplice e facile da usare, ma regolarmente aggiornata e con una comunità ampia e disponibile.

Joomla

Joomla è un sistema di gestione dei contenuti molto popolare, open-source e ricco di funzionalità.

Esiste da molto tempo ed è utilizzato da privati e aziende di ogni dimensione. Joomla è un po’ più complicato rispetto alle altre opzioni, ma se vi sentite a vostro agio con la navigazione in un’interfaccia più complessa e volete un sistema in grado di fare più del semplice blogging, è un’ottima opzione.

Joomla ha un’enorme quantità di funzionalità e flessibilità, con un gran numero di estensioni e componenti aggiuntivi disponibili, che permettono di adattarlo a qualsiasi situazione. Joomla è un’ottima scelta se volete una piattaforma di blogging che faccia molto di più del semplice blogging e volete un sistema più complicato ma flessibile.

Drupal

Drupal è un sistema di gestione dei contenuti incredibilmente potente e flessibile. È particolarmente utile per le persone o le aziende che devono pubblicare regolarmente o che hanno esigenze molto specifiche.

Drupal è incredibilmente potente, ma anche molto complesso e difficile da imparare, con una curva di apprendimento ripida. Se avete bisogno di un sistema potente e flessibile e non vi dispiace dover imparare a usarlo, Drupal è un’ottima opzione.

Drupal è un’ottima scelta se avete bisogno di una piattaforma di blogging altamente flessibile e potente, ma non vi dispiace una curva di apprendimento difficile.

Conclusione

Il blogging è un modo eccellente per esprimere i propri pensieri e le proprie idee online. Può anche essere un ottimo modo per guadagnare da casa.

Scrivere i propri post sul blog può essere molto gratificante, ma può essere difficile sapere da dove iniziare. Se siete alle prime armi con il blogging, potreste prendere in considerazione l’utilizzo di un sistema di gestione dei contenuti, o CMS, come WordPress. Tuttavia, se non vi piace WordPress, ci sono molte altre ottime opzioni tra cui scegliere.