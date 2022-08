3 motivi per cui è necessario acquistare subito un televisore OLED

Il futuro (e il presente) della televisione è OLED. Rispetto ai tradizionali televisori LCD a LED, i modelli OLED sono più sottili, più leggeri e anche più efficienti dal punto di vista energetico. Sicuramente è il momento perfetto per passare a un TV OLED. Ecco tre motivi per cui dovreste acquistarne uno il prima possibile.

Image Source: Unsplash

I TV OLED sono eccezionalmente sottili e leggeri

La differenza più evidente tra un TV OLED e un TV LCD a LED è l’aspetto. I primi sono estremamente sottili e leggeri. Un televisore da 55 pollici misura solo pochi centimetri di spessore, mentre un modello LCD a LED simile è spesso circa 2 pollici. Questo fa sì che i TV OLED abbiano un aspetto molto più elegante e raffinato rispetto alle loro controparti LCD a LED.

Sono anche più leggeri dei modelli LCD a LED. Un tipico televisore OLED da 55 pollici pesa meno di 15 libbre, il che rende molto più facile montarlo a parete o spostarlo da una stanza all’altra. Un televisore LCD a LED da 55 pollici pesa circa 35 libbre, il che lo rende molto più difficile da montare e anche più soggetto a cadere dalla parete.

I TV OLED consumano meno energia

I TV OLED consumano meno energia rispetto ai tradizionali TV LCD a LED e ai modelli di qualche anno fa. Ciò significa che potrete risparmiare sulla bolletta dell’elettricità e fare la vostra parte per l’ambiente. Il motivo principale per cui i TV OLED consumano meno energia rispetto ai TV LCD a LED è che i modelli OLED utilizzano meno luce. La maggior parte dei televisori OLED utilizza un’unica sorgente luminosa sul retro dello schermo e ogni pixel dello schermo controlla individualmente la quantità di luce emessa. I televisori LCD a LED, invece, utilizzano una serie di luci LED dietro lo schermo e si affidano a un telecomando per regolare la quantità di luce emessa. Ciò significa che i TV OLED non solo consumano meno energia rispetto ai modelli LCD a LED, ma anche rispetto a qualche anno fa. Se nel 2013 i TV OLED consumavano circa 40 watt all’ora, oggi la maggior parte dei modelli OLED consuma meno di 15 watt all’ora.

I TV OLED hanno una qualità dell’immagine eccezionale

I TV OLED hanno una qualità dell’immagine eccezionale che ha portato molti esperti a definirli i migliori televisori mai realizzati. I TV OLED brillano nella riproduzione dei dettagli più sottili e intricati di un’immagine.

I TV OLED hanno anche colori vivaci e ricchi che non sono paragonabili a nessun altro tipo di TV. Questo li rende perfetti per la visione di film sportivi e d’azione.

A differenza di alcuni TV LCD a LED, i modelli OLED non soffrono di sfocature da movimento o “blooming” durante la visualizzazione di immagini in rapido movimento. I modelli OLED non producono quasi nessun “Judder” durante la riproduzione di filmati a 24 o 30 fotogrammi al secondo. I TV OLED hanno anche angoli di visione eccezionali. Ciò significa che anche se si guarda il televisore da un’angolazione, esso apparirà comunque luminoso e colorato. Al contrario, un televisore LCD a LED appare opaco e sbiadito se non lo si guarda direttamente.

Dove acquistare un TV OLED

È possibile acquistare i TV OLED online o in uno dei grandi negozi di elettronica. Prima di acquistare un TV OLED, è bene valutare i modelli e soprattutto le dimensioni. Questo vi aiuterà a trovare il modello più adatto ai vostri gusti e alle vostre esigenze.

Se ci si reca in un negozio al dettaglio, si può ottenere un consiglio dall’addetto alle vendite.

Provate diverse marche e dimensioni prima di acquistare

Sebbene i TV OLED siano tutti generalmente eccellenti, esistono alcune differenze tra i vari modelli. Per questo motivo, prima di acquistarne uno, è bene provare alcuni modelli e dimensioni diverse.

Riassumendo

Quando si acquista un nuovo televisore, si può scegliere tra OLED, QLED (di Samsung), Nanocell (LG) ol il tradizionale LED LCD.

Rispetto ai tradizionali TV LCD a LED, i modelli OLED sono più sottili, più leggeri e anche più efficienti dal punto di vista energetico. I TV OLED hanno anche una qualità d’immagine eccezionale.

È il momento ideale per acquistare un TV OLED, perché sono più sottili e leggeri che mai. Inoltre, consumano meno energia rispetto al passato e hanno una qualità dell’immagine eccezionale.