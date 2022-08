15enne ucciso a Pordenone, soldatessa: “Mi scuso con la famiglia”

(Adnkronos) – “Sono distrutta. Mi scuso con tutti, in particolare con la famiglia del ragazzo, per il dolore che ho provocato”. Lo ha detto questa mattina nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto Julia Bravo, la militare americana che ha investito e ucciso il ragazzo di 15 anni a Porcia, in provincia di Pordenone.

La soldatessa si è avvalsa della facoltà di non rispondere ed è ora agli arresti domiciliari nella Base Usaf di Aviano. “Valuteremo il da farsi nei prossimi giorni”, dice all’Adnkronos l’avvocato della ragazza Aldo Masserut.