10 modi per proteggere lo smartphone da eventuali danni

Gli smartphone sono diventati una parte essenziale della nostra vita quotidiana. In effetti, oggi una persona media passa più tempo con il proprio telefono che con qualsiasi altro dispositivo digitale; dalla navigazione in Internet allo streaming di video, si può dire che gli smartphone hanno sostituito i computer portatili nella vita quotidiana di molte persone. Di conseguenza, attualmente ci sono oltre 6 miliardi di dispositivi Android attivi in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la loro crescente popolarità, gli smartphone possono essere piuttosto fragili e sono inclini a rompersi o danneggiarsi se non vengono trattati con cura e attenzione. Per aiutarvi a proteggere il vostro smartphone nel mondo frenetico di oggi e a prolungarne la durata, abbiamo compilato un elenco di dieci consigli utili per mantenere il vostro smartphone sicuro e protetto ogni volta che lo utilizzate:

Installare una protezione per lo schermo in vetro temperato

Una protezione dello schermo in vetro temperato può proteggere e impedire che lo schermo del telefono si graffi o si rompa. È possibile acquistare una protezione per lo schermo in vetro temperato presso il negozio di telefonia mobile locale o online. Se vi prendete il tempo necessario per trovare la giusta protezione per lo schermo, questa non solo proteggerà il vostro schermo da eventuali danni, ma può essere un ottimo modo per personalizzare il vostro telefono e farlo risaltare dalla massa. Tenete presente che una protezione per lo schermo in vetro temperato non offre una protezione completa, ma impedisce che lo schermo si graffi quando si appoggia il telefono su un tavolo o su un’altra superficie dura. Se si utilizza regolarmente il telefono mentre è in carica, una protezione per lo schermo in vetro temperato può essere un ottimo investimento, in quanto impedisce al caricabatterie di graffiare lo schermo quando lo si fa cadere accidentalmente dal tavolo.

Utilizzare una custodia

L’uso di una custodia o di una cover protettiva può aiutare a prevenire graffi, ammaccature e rotture all’esterno del telefono. Una custodia non solo protegge il telefono da eventuali danni da impatto, ma aiuta anche a mantenerlo pulito e privo di polvere e sporcizia quando non viene utilizzato. Sebbene l’uso di una custodia possa rendere il telefono un po’ più ingombrante, è un piccolo prezzo da pagare per una tale tranquillità. Se volete proteggere il vostro telefono e allo stesso tempo dare un nuovo look al vostro smartphone, potete acquistare una nuova custodia online. Esistono diversi tipi di custodie per telefoni, per cui è possibile scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile acquistare una custodia per telefono a portafoglio se si desidera tenere con sé carte e contanti quando si è in giro.

Non usare il telefono mentre è in carica

Sono stati segnalati casi di smartphone che hanno preso fuoco mentre erano in carica. Questo è uno dei motivi per cui la maggior parte dei produttori di smartphone moderni sconsiglia di utilizzare il telefono mentre è in carica. Ciò può causare il surriscaldamento dello smartphone e può essere estremamente pericoloso. Se dovete usare il telefono mentre è in carica, assicuratevi che la fonte di alimentazione sia affidabile e che non sia un caricabatterie di imitazione a basso costo. Inoltre, non lasciate il telefono in carica durante la notte; questo danneggia la batteria e non è positivo per la salute del telefono. Come regola generale, è meglio scollegare il telefono non appena è completamente carico.

Non lasciare il telefono al caldo o al freddo estremo.

La temperatura è uno dei principali fattori di danneggiamento degli smartphone. Assicuratevi di non lasciare mai il telefono al caldo o al freddo estremo. Quando si lascia il telefono in auto, soprattutto quando fa molto caldo, può surriscaldarsi e rappresentare un rischio di incendio. Allo stesso modo, quando si lascia il telefono a basse temperature, la batteria può congelarsi, causando il surriscaldamento del telefono. Se si esce a temperature estreme, assicurarsi di portare con sé il telefono o di adottare misure per proteggerlo dalle temperature estreme. Ad esempio, si può mettere il telefono in un sacchetto di plastica sigillato o all’interno della giacca.

Eseguire regolarmente il backup dei dati

Mantenere i dati al sicuro è una delle cose più importanti da fare per il vostro smartphone. Per assicurarsi che i dati siano sempre al sicuro, è necessario eseguire regolarmente il backup dei dati su un account di archiviazione online basato su cloud. In caso di reset o ripristino di fabbrica del telefono, questi backup possono essere utilizzati per ripristinare i dati e le impostazioni dell’account. Eseguendo regolarmente il backup dei dati, è possibile proteggersi dalla perdita di dati dovuta a danni o malfunzionamenti del telefono. In questo modo, potrete essere certi che se dovesse succedere qualcosa di brutto al vostro telefono, avrete un’opzione di ripiego.

Bloccare il sistema operativo e le applicazioni con una password di protezione

La maggior parte degli smartphone consente agli utenti di bloccare il sistema operativo con una password o un PIN. Questo può essere un modo molto efficace per proteggere i dati da accessi indesiderati. Oltre a bloccare il sistema operativo, è possibile bloccare anche le applicazioni con una password. In questo modo si evita che qualcuno possa accedere ai messaggi di WhatsApp prendendo il telefono e accedendo all’applicazione. Se il telefono supporta l’autenticazione tramite impronte digitali, è possibile utilizzare anche questa funzione per bloccare il telefono e proteggere i dati delle applicazioni.

Controllare regolarmente gli aggiornamenti del sistema operativo

Questo è uno dei consigli più importanti per la manutenzione e la protezione dello smartphone. La maggior parte dei sistemi operativi mobili consente agli utenti di ricevere e installare automaticamente gli aggiornamenti del sistema operativo. Tuttavia, alcune persone non controllano regolarmente la presenza di questi aggiornamenti e di conseguenza potrebbero utilizzare una vecchia versione del sistema operativo. Avere l’ultima versione del sistema operativo è fondamentale, perché aiuta a proteggere i dati e a evitare che lo smartphone venga violato. Se controllate regolarmente gli aggiornamenti del sistema operativo e li installate quando sono disponibili, potete proteggere i vostri dati e impedire che il vostro smartphone venga violato.

Conclusione

Lo smartphone è un dispositivo all-in-one che può essere utilizzato per diverse funzioni, per questo è importante prendersene cura per farlo durare il più a lungo possibile. I consigli di cui sopra vi aiuteranno a farlo! Dal tenere il telefono lontano da temperature estreme all’acqua, sono molte le cose che potete fare per mantenere il vostro smartphone sicuro e protetto. Con i consigli di cui sopra, potrete assicurarvi che il vostro smartphone duri il più a lungo possibile e che possiate sfruttarlo al meglio!