Yunmai ha appena lanciato la campagna per la community #YunmaiAthletes

HONGKONG, Cina–(BUSINESS WIRE)–Yunmai, marchio leader nelle attrezzature per il benessere, annuncia la campagna per la community #YunmaiAthletes. Yunmai è al servizio dei giocatori professionisti di diversi sport, supportandoli con soluzioni professionali, efficaci e portatili per il recupero muscolare.

Nell’aprile 2021, Yunmai ha annunciato il suo primo Global Brand Ambassador, Ansu Fati, il “Nuovo Numero 10” del Barcellona, che ha ereditato il numero da Lionel Messi, per la sua linea di pistole da massaggio. “Unisciti agli atleti Yunmai, entra in una nuova dimensione e raggiungi le tue massime prestazioni atletiche”, ha dichiarato Ansu Fati. Alla giovane età di 17 anni, Fati aveva già stabilito dei record mondiali di atletica che lo hanno reso la scelta più ovvia per rappresentare Yunmai su un palcoscenico globale.

I prodotti Yunmai sono progettati per consentire agli appassionati di sport e soprattutto agli atleti professionisti di controllare pienamente la propria forma fisica e il proprio benessere. Per molti atleti, le pistole da massaggio Yunmai fanno parte della loro routine quotidiana di allenamento per migliorare le loro prestazioni durante le gare. Oltre ad Ansu Fati, anche il giocatore di badminton numero 1 al mondo Viktor Axelsen, vincitore di due medaglie olimpiche, predilige la sua Yunmai Massage Gun Pro Basic: “Per mantenere la mia sessione di allenamento stimolante, è essenziale avere a disposizione i gadget per il relax Yunmai”.

Anche la tre volte medaglia d’oro olimpica Kaillie Humphries approva la potente Yunmai Massage Gun Slim Chic: “Sia che mi riscaldi prima di sollevare un peso o che mi rilassi dopo una gara, la pistola per massaggi Yunmai mi aiuta a recuperare più velocemente”. I duri allenamenti di Humphries e i suoi successi sul campo sono resi possibili dai dispositivi di alta qualità per la terapia a percussione di Yunmai, che migliorano l’attivazione pre-allenamento e il recupero muscolare post-allenamento.

Yunmai si impegna ad aiutare gli utenti a “semplificare l’allenamento” e a sbloccare la versione migliore di se stessi grazie a un riscaldamento rapido, a un recupero istantaneo e a un preciso monitoraggio dei dati. “Adoro il fatto che Yunmai mi permetta di controllare il recupero in modo semplice ed efficiente”, ha spiegato Joey Haywood, leggenda dello streetball canadese.

Yunmai è specializzata in pistole da massaggio tecnologiche, bilance intelligenti e corde da salto intelligenti, vendute oggi in oltre 115 paesi. I prodotti pluripremiati di Yunmai sono stati menzionati da numerosi media di fama mondiale, tra cui CNN, Forbes, Rolling Stone e Wall Street Journal.

Il marchio di sport e fitness Yunmai utilizza la tecnologia e l’innovazione per migliorare il proprio allenamento dal 2014. Yunmai è stata pioniera nella produzione di bilance intelligenti e continua a innovare il mercato della salute intelligente.

Yunmai

Carlos Xie



hi@iyunmai.com

www.yunmaiglobal.com