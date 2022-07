Wimbledon 2022, Nadal: “Non so come ho fatto…”

(Adnkronos) – “Ho pensato che non ce l’avrei fatta a finire la partita”. Rafa Nadal esulta dopo la vittoria in 5 set contro Taylor Fritz nei quarti di finale di Wimbledon 2022. Lo spagnolo, condizionato da un infortunio agli addominali, è riuscito a qualificarsi per le semifinali e sfiderà l’australiano Nick Kyrgios.

“Non so come ho fatto. Mi piace giocare queste partite davanti al pubblico del Centrale. E’ stato un pomeriggio durissimo, contro un giocatore fortissimo che è andato alla grande in tutta la stagione. Ho un problema agli addominali, ho dovuto modificare il servizio. In momenti ho pensato che non sarei riuscito a finire l’incontro. Ma ho trovato le forze per farlo”, dice Nadal alla fine del match. “Spero di essere pronto per giocare in semifinale, Nick è fortissimo su tutte le superfici e in particolare sull’erba. Sta facendo molto bene, spero di essere al 100%”.