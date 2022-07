WhatsApp, Zuckerberg: “Arriva scelta completa di emoji”

(Adnkronos) – Mark Zuckerberg ha annunciato in un post l’ampliamento delle Reazioni su WhatsApp che includeranno una tastiera completa di emoji, compresa la selezione della tonalità della pelle. “Stiamo implementando la possibilità di utilizzare qualsiasi emoji come reazione su WhatsApp” annuncia il fondatore di Facebook indicando anche alcuni dei simboli da lui favoriti. In concomitanza con la Giornata mondiale degli emoji (il 17 luglio), le persone potranno dunque utilizzare qualsiasi emoji per reagire a un messaggio WhatsApp.

Ma cosa succede se non si capisce perché un amico ha usato un particolare emoji, come reazione a un messaggio? Dal cappellino blu (segnale di incredulità) alla faccia che si scioglie (sarcasmo), WhatsApp ha collaborato con i creatori della Giornata Mondiale degli Emoji, Emojipedia, per spiegare alcuni degli emoji più dibattuti e più nuovi che le persone vedranno spuntare nelle chat, per evitare che debbano farsi delle domande sul loro significato.

“Oggi gli emoji sono estremamente popolari e l’ampliamento delle Reazioni di WhatsApp porterà sicuramente la loro popolarità a livelli ancora più alti”, ha dichiarato Keith Broni, Editor In Chief di Emojipedia. “Con oltre 3.600 nuove possibili opzioni di emoji, oggi siamo lieti di collaborare con WhatsApp e di utilizzare la nostra esperienza, per affrontare i dibattiti più caldi sulla comprensione degli emoji” ha concluso Broni.

Ma ecco alcuni esempi di interpretazione dei pronipoti dello smile. Il Cappello blu: l’espressione “cappello” o “tappo”, e l’emoji che l’accompagna, è spesso usata quando qualcuno mente o non è sincero. Se qualcuno reagisce a un messaggio con questa espressione, probabilmente significa che non ci crede. Il teschio esprime comunemente una morte figurata, ma oggi è spesso usato per reagire a un messaggio particolarmente divertente, ad esempio “morire dalle risate”. Anche se a prima vista può sembrare cupo, viene usato intenzionalmente in alternativa a messaggi come Lacrime di gioia e ROFL (mi sto rotolando dalle risate).

La Faccia implorante può essere usata in molti modi: questo emoji può indicare gli occhi di un “cucciolo di cane”, come se stesse implorando o supplicando. Può anche rappresentare l’adorazione o il sentirsi toccati da un gesto o da un messaggio affettuoso, reagendo come segno di ringraziamento.

Gli Occhi: questo emoji viene talvolta utilizzato per indicare il significato nascosto dietro un messaggio/contenuto pubblicato online; oppure “occhi sfuggenti”, per trasmettere sospetto o sorpresa. Le Scintille: sebbene questo emoji esprima positività, e molti lo usino per mostrare sostegno, amore e felicità, viene anche utilizzato per mostrare sarcasmo e ironia o anche per esagerare una parola, un messaggio o un’emozione.