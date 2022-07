Weekend rovente con Anticiclone 4800, ma picco deve ancora arrivare: le previsioni

(Adnkronos) – Weekend con massime sui 36 gradi nell’attesa del grande caldo della prossima settimana. L’anticiclone Apocalisse4800 manterrà lo zero termico altissimo, intorno ai 4800 metri, da qui il nome, e le temperature africane interesseranno anche il re delle montagne europee: il Monte Bianco a 4809 metri vedrà salire le temperature fino al picco atteso mercoledì 20 luglio. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che, con lo zero termico intorno ai 4800 metri, i nostri ghiacciai soffriranno ancora di più: prosegue una tendenza climatica che potrebbe causare la scomparsa di gran parte dei ghiacciai italiani in questo secolo.

Intanto, come detto, questo weekend le temperature sono previste intorno ai 35-36 gradi nelle zone interne, ma il maggiore stravolgimento arriverà in Italia però la prossima settimana: ci attendiamo una super ondata di caldo con picchi di 40/42°C in Pianura Padana e localmente anche tra Toscana, Umbria e Lazio. Il settore adriatico ed il sud vivranno invece una fase calda ma non eccezionale.

Tra le città più colpite, da lunedì 18 Luglio, molte della Lombardia e dell’Emilia: tra queste Reggio Emilia, Mantova, Lodi e Cremona, ma intorno ai 40°C ci saranno anche Verona, Torino e Milano.

Proprio a Milano è a rischio il record assoluto di caldo che resiste dall’11 Agosto 2003 con +39.3°C, registrato dalla stazione Brera nello storico istituto che misura i dati dal 1763; oltre i 38.1°C del 7 Luglio 1957 infrangeremmo anche il record per il mese di Luglio. Numeri che delineano una situazione allarmante.

Se l’Italia soffrirà la prossima settimana, Portogallo e Spagna con 47°C registrati e Parigi e Londra con 40°C previsti non stanno certamente meglio: in particolare in Inghilterra è allerta massima, colore rosso, per il caldo africano che ammanterà il Big Ben fino a Martedì. Il record attuale londinese è 37.8°C, scritto nel Luglio di 2 anni fa, ma gran parte delle case non ha ancora l’aria condizionata, in quanto il clima è cambiato solo negli ultimi 15/20 anni. Sarà dunque una doccia scozzese trovarsi all’improvviso verso i 40°C dopo aver registrato negli ultimi giorni 25/27°C di massima.

Seguiremo l’evoluzione della peggior ondata di caldo europea degli ultimi anni, Apocalisse4800 purtroppo colpirà mezzo continente, dal Portogallo alla Germania, dall’Inghilterra al centro Italia!

NEL DETTAGLIO:

Sabato 16. Al Nord: soleggiato e molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Domenica 17. Al Nord: soleggiato e molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Lunedì 18. Al Nord: soleggiato e caldo estremo. Al Centro: soleggiato e caldo molto intenso. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Tendenza. Nei giorni successivi ulteriore intensificazione dell’anticiclone nordafricano; temperature in costante aumento, caldo intenso e persistente anche oltre i 40°C all’ombra.

—