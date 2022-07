Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures tornano ad Arrakis per “Dune: Part Two” di Denis Villeneuve

La saga continua: il pluripremiato regista Denis Villeneuve proporrà la seconda parte del film tratto dall’acclamato romanzo di Frank Herbert DUNE con un cast internazionale ancora più stellare.

BURBANK, California–(BUSINESS WIRE)–Sulla scia del grandissimo favore con cui il pubblico e la critica hanno accolto il primo film vincitore di sei Oscar®, Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment hanno avviato la produzione dell’attesissimo seguito “Dune: Part Two”, diretto ancora una volta dal regista candidato all’Oscar Denis Villeneuve (“Dune: Part One”, “Arrival”, “Blade Runner 2049”).





L’epopea sul grande schermo continua l’adattamento dell’acclamato bestseller di Frank Herbert DUNE con il ritorno di stelle del cinema come: il candidato all’Oscar, Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), il vincitore dell’Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”, “Being the Ricardos”), il candidato all’Oscar Josh Brolin (“Cena con delitto: Knives Out”, “Army of the Dead”), Stellan Skarsgård (“Mamma Mia!”, “Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista (“Guardiani della galassia”, “Thor: Love and Thunder”), la candidata all’Oscar Charlotte Rampling (“45 anni”, “Assassin’s Creed”) e Stephen McKinley Henderson (“Barriere”, “Lady Bird”).

