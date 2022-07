VOOPOO presenta 3 nuovi prodotti e, in 30 minuti, racconta la sua storia imprenditoriale lunga 8 anni

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il lancio virtuale “More Than Infinity” 2022 dei nuovi prodotti VOOPOO è avvenuto il 29 giugno 2022, data in cui VOOPOO ha dedicato 30 minuti per ripercorrere la storia del brand a partire dalla sua fondazione, avvenuta 8 anni fa, illustrando in 3 sezioni la connessione tra il “simbolo di infinito” e lo spirito del marchio, a riprova del suo impegno nella creazione di innumerevoli e nuove possibilità grazie alla tecnologia. In contemporanea, l’evento ha puntato i riflettori su 3 POD basati sulla tecnologia più avanzata di VOOPOO.





Un tema di grande rilievo all’evento virtuale è stato il racconto della storia della crescita di VOOPOO in 8 anni, dalla sua fondazione a oggi. Trasformandosi da fornitore di soluzioni di chip per l’atomizzazione all’attuale leader dell’atomizzazione elettronica aperta, VOOPOO ha guidato lo sviluppo positivo del settore grazie a una serie di innovazioni rivoluzionarie, di pari passo con la metamorfosi del brand. E da quando, lo scorso anno, ha avviato la propria strategia di globalizzazione, VOOPOO ha inaugurato filiali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Indonesia, Germania, Francia, Canada e Malesia, con previsioni di ulteriori aperture per rafforzare le attività sui mercati locali. VOOPOO ha anche dato un’attenzione particolare al consolidamento della sua influenza globale nel campo dell’atomizzazione elettronica globale con brand store di punta e lanciando app in più regioni.

Come altra componente essenziale dell’evento, VOOPOO ha rilasciato i suoi tre ultimi POD, di cui i due della serie V, VMATE E e VMATE Infinity Edition, presentati in anteprima assoluta. Entrambi sono dotati di un cartomizzatore recentemente aggiornato, basato sulla tecnologia del sigillo di freschezza 5A per conservare inalterata la freschezza del gusto e dell’aroma del liquido per la sigaretta elettronica, mentre il design della trama della lente di Fresnel è in grado di ridurre efficacemente l’esposizione del fluido alla luce, mantenendo il gusto fresco per gli utenti. Al materiale della cartuccia vengono appositamente aggiunti ioni d’argento, con efficacia antibatterica superiore al 99%.

Il terzo prodotto, Drag Q, già lanciato in precedenza, è ora proposto in una nuova edizione CMF Infinity. Nella sua categoria, Drag Q ha totalmente ribaltato il concetto di prodotti POD grazie alle performance professionali nel controllo intelligente della pressione e nel ripristino del gusto. Nel corso del lancio virtuale, l’ambasciatore globale VOOPOO ha illustrato in dettaglio anche il motore propulsivo alla base del rapido sviluppo dell’azienda, in particolare gli investimenti nell’R&D ‘incentrato sugli utenti’. A tutt’oggi VOOPOO ha lanciato tre avanzate piattaforme di atomizzazione per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti: PNP, TPP, ITO, e ha sviluppato due chip GENE per diverse funzionalità di prodotti: GENE AI e GENE TT. È grazie all’ottimizzazione e innovazione continuative della tecnologia dell’atomizzazione che VOOPOO conquista la fiducia e il supporto dei consumatori.

Connessioni infinite: entrare in contatto con oltre 100.000 clienti e più di 50.000.000 milioni di fan per costruire una cultura dell’atomizzazione elettronica

L’ultimo capitolo era dedicato ai clienti e ai milioni di appassionati che hanno seguito VOOPOO da vicino. Negli scorsi 8 anni VOOPOO ha collaborato a stretto contatto con oltre 100.000 punti vendita fisici e ha conquistato una quota sempre maggiore di consumatori grazie ai prodotti di qualità elevata e ai continui investimenti sul mercato. I risultati ottenuti nel settore sono la prova dei reciproci vantaggi e dei vantaggi della cooperazione con i partner. Su scala globale, sono oltre 50 milioni i fedelissimi clienti di VOOPOO, che non solo spronano il brand a proseguire con la creazione di prodotti che precorrono i tempi, ma che entrano anche a far parte della cultura dell’atomizzazione elettronica nell’ecosistema dell’azienda. Per una stretta interazione con i fan, VOOPOO ha annunciato la prossima apertura nel Regno Unito e in Indonesia dei suoi primi brand store fiore all’occhiello, parte dell’ecosistema VOOPOO.

VOOPOO ha dedicato 30 minuti alla dimostrazione della connessione tra la strategia di sviluppo, lo spirito innovativo e la cultura del brand con il simbolo di infinito; i 3 prodotti lanciati di recente risponderanno alle aspettative del mercato e del settore.

Informazioni su VOOPOO

VOOPOO è un marchio leader nei sistemi a POD aperto cresciuto rapidamente grazie alla linea DRAG, diventata in breve tempo famosa in tutto il mondo. VOOPOO si concentra sulla realizzazione di due piattaforme tecnologiche principali [Chip] e [Atomization]. VOOPOO ha sviluppato in modo creativo GENE.AI, GENE.TT e altri chip, oltre ad aver creato in modo indipendente le tre piattaforme di atomizzazione TPP, PNP e ITO, rivolte a tipologie diverse di utenti. VOOPOO propone quattro linee principali di prodotti: ARGUS, DRAG, VINCI e la serie V (Doric). VOOPOO continuerà a sviluppare più mercati nazionali in futuro, nell’obiettivo di realizzare uno dei brand internazionali più influenti.

