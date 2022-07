Volkswagen Touran: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

Nuove indiscrezioni per la prossima generazione della Volkswagen Touran, non più proposta come monovolume. Infatti, rappresenterà l’inedita SUV di medie dimensioni che sostituirà l’attuale Tiguan Allspace sul mercato europeo.

Inoltre, la nuova Volkswagen Touran sarà la gemella della Teramont destinata al mercato cinese, nonché la versione europea della Atlas commercializzata oltreoceano. La relativa gamma, invece, comprenderà le configurazioni a propulsione ibrida Mild Hybrid e Plug-In Hybrid.

Molto probabilmente, la futura Volkswagen Touran sarà proposta nella declinazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 215 CV, 260 CV e 306 CV di potenza complessiva. Sarà affiancata dal motore diesel 2.0 eTDI da 163 CV o 204 CV, senza dimenticare il propulsore a benzina 2.0 eTSI da 265 CV di potenza.