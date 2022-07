Vino, Torcoli (‘Civiltà del bere’): “Per emergenza risorse umane competenze e nuova energia”

(Adnkronos) – “Quest’anno il talk show abbiamo voluto centrarlo non su temi che spesso abbiamo trattato, del mercato, della vendita, del prodotto, che pure sono interessanti e hanno tante sfaccettature, ma ci siamo resi conto nella fase post-pandemica che la vera emergenza sono le risorse umane, in senso lato”. Così Alessandro Torcoli, direttore di ‘Civiltà del bere’, illustra il tema che è stato al centro del dibattito che ha animato la due giorni di VinoVip, la biennale organizzata dalla rivista del vino che nei giorni scorsi ha riunito a Cortina d’Ampezzo il meglio della produzione enologica italiana.

“Quindi, sicuramente parlare delle competenze, che poi è stato il tema specifico del talk show, cioè di come formare e quali competenze devono avere gli addetti in cantina e in vigna e il management delle aziende. Però, il senso più lato è la questione del riavvicinamento della domanda e dell’offerta del lavoro, perché le persone, soprattutto i giovani, si sono un po’ avviliti in questi anni e c’è un grande bisogno di ridare non solo la competenza tecnica, ma anche un’energia e una voglia di stare all’interno dell’impresa e sentirsi parte non di un meccanismo alienante ma di un’azienda viva, entusiasta, interessante e arricchente”, spiega.

“Proprio questo voleva essere il tema – sottolinea – e infatti abbiamo ripercorso tutta la filiera, dalla vigna alla commercializzazione, e abbiamo voluto dare un segnale forte su come all’interno di tutta la filiera del vino ci sia necessità e spazio di ricreare energia vitale, di risorse umane quindi, ma anche di energia. Questo è fondamentale perché stiamo vivendo una dicotomia totale tra un mondo che è ripartito, che ha voglia di fare, di vendere e di comprare, di vivere, però dall’altra parte siamo usciti un po’ tutti quanti scossi da una situazione molto particolare e c’è bisogno di ritrovare tutti, anche a livello imprenditoriale ma tanto più a livello manageriale e di lavoratori, un’energia e una posizione all’interno dei nostri settori. E questo in realtà era il grande tema del talk show 2022”. Il prossimo appuntamento con VinoVip sarà a Forte dei Marmi nel giugno 2023.