Vertice centrodestra oggi a Roma. Lega compatta: “No avanti con M5S”

(Adnkronos) –

Vertice a pranzo, oggi, del centrodestra di governo a Villa Grande sull’Appia da Silvio Berlusconi, in vista delle comunicazioni fiduciarie di Mario Draghi domani al Senato. All’incontro ci saranno Matteo Salvini, e i centristi, Lorenzo Cesa (Udc) e Maurizio Lupi (Noi con l’Italia’).

È appena finita, intanto, la riunione tra Matteo Salvini, i ministri e i sottosegretari della Lega. Si conferma grande compattezza: il partito è indisponibile a proseguire il lavoro “con gli inaffidabili 5Stelle e senza chiarezza”. L’auspicio è garantire all’Italia soluzioni all’altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese. Dal confronto di ieri sera con i gruppi parlamentari, era emersa grande insoddisfazione nei confronti dei ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, considerati “inadatti a proseguire”.

“A prescindere dagli esiti della crisi di governo e anche in caso di elezioni anticipate, la Lega vuole tutelare la tenuta economica e sociale del Paese garantendo l’approvazione in tempi brevissimi di una legge di bilancio anche tabellare che dia certezze e stabilità”. È quanto emerso durante la riunione di Matteo Salvini con i ministri e i sottosegretari del partito. “L’obiettivo è evitare un mercanteggiamento preelettorale in sede di bilancio, garantendo al contempo con responsabilità la messa in sicurezza dei conti dello Stato”.