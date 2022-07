Vaiolo scimmie, Russia segnala primo caso

(Adnkronos) – E’ stato registrato in Russia un primo caso di vaiolo delle scimmie. Lo riporta l’agenzia russa Tass. “La malattia è stata riscontrata in un giovane di rientro da un viaggio in Europa che si è rivolto a una struttura sanitaria con una particolare eruzione cutanea”, ha fatto sapere l’agenzia Rospotrebnadzor.