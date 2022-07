utu rivoluziona ulteriormente il tax-free shopping a livello globale e rende noti i primi premi per acquisti tax-free al mondo in punti fedeltà con Accor

(Adnkronos) – SINGAPORE, 26 luglio 2022 /PRNewswire/ — utu, la società globale di travel-tech con sede a Singapore, ha tagliato un altro traguardo, grazie alla collaborazione con Accor, uno dei principali gruppi alberghieri al mondo, rivoluzionando ulteriormente il tax-free shopping a livello internazionale con i primi premi al mondo sulle imposte sotto forma di punti fedeltà.

La collaborazione tra utu e Accor, uno dei principali gruppi alberghieri al mondo, integra appieno la piattaforma utu con ALL – Accor Live Limitless – un compagno di vita quotidiana che offre esperienze eccezionali e un mondo di premi ai suoi clienti più fedeli. L’integrazione con ALL significa che i clienti ora possono convertire in 5.000 punti ALL ogni rimborso IVA del valore di 100 USD. I punti ALL possono successivamente essere riscattati per soggiorni in hotel o consumazioni presso tutti i punti ristorazione di Accor o per qualsiasi altro benefit offerto da ALL.

Da oggi, i viaggiatori che utilizzano utu e ALL possono usufruire di rimborsi fiscali più elevati semplicemente scaricando l’app utu Tax Free per dispositivi mobili, registrando e attivando la utu Tax Free Card e selezionando ALL come metodo di rimborso. I viaggiatori possono quindi godersi un fantastico shopping all’estero a Parigi, in Italia o a Dubai. I soci devono semplicemente fornire il numero della propria utu Tax Free Card quando scelgono dove inviare il rimborso.

La nuova collaborazione estende la portata di utu a tutti i soci del programma ALL in tutto il mondo, ora per la prima volta, i soci ALL possono usufruire del servizio di rimborso delle imposte utu in uno dei 50 Paesi in cui sono in vigore i regimi di rimborso di IVA o GST, tra cui Singapore, Francia, Italia, Germania, Corea del Sud, Thailandia ed EAU.

“Questa nuova collaborazione consente ai clienti di utu Tax free e ai soci del programma fedeltà di Accor, ALL – Accor Live Limitless, di convertire il rimborso IVA in punti ALL utilizzando la utu Tax free card, che offre loro un guadagno molto più alto in punti ALL a fronte dei rimborsi IVA a cui hanno diritto. Colui che fa acquisti durante i propri viaggi può utilizzare la utu Tax Free card per usufruire di vantaggi e offerte di prim’ordine di Accor estesi ai soci del programma ALL. Accor ha la più alta presenza in Europa e Medio Oriente. Queste due regioni contribuiscono per oltre l’80% al rimborso globale dell’IVA”, ha spiegato Asad Jumabhoy, CEO di utu.

Mehdi Hemici, Chief Loyalty and Partnerships Officer di Accor, ha dichiarato: “La fidelizzazione resta il fulcro della nostra strategia e la recente partnership con utu è un’ulteriore dimostrazione che ci stiamo espandendo in nuovi territori. Quest’ultimo benefit tax-free riflette la nostra strategia per premiare i nostri migliori clienti in nuovi modi mentre spendono nei punti vendita in oltre 50 mercati internazionali. Con la riapertura del mondo, faremo in modo che l’ampia gamma delle offerte ALL sia il più accessibile possibile”.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.utu.global



Informazioni su utu

utu (utu Pte Ltd) sta trasformando il tax-free shopping in tutto il mondo dando ai viaggiatori la libertà di ottenere un rimborso dell’IVA più elevato rispetto a quanto siano riusciti a ottenere finora. utu va oltre la digitalizzazione dei rimborsi per riorganizzare la catena del valore del tax-free shopping, eliminando l’impatto delle commissioni elevate addebitate agli acquirenti.

La proprietà ha una profonda conoscenza del settore dello shopping duty-free sviluppata in oltre 25 anni di rimborsi IVA e GST in tutto il mondo. Unendo il mondo dei rimborsi e quello dei premi, utu genera un nuovo valore sotto forma di premi da parte di rivenditori, compagnie aeree, hotel e altri. Fondata nel 2015 e con sede a Singapore, i prodotti di utu possono essere utilizzati in oltre 50 Paesi.

