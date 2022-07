Usa, 311 le sparatorie dall’inizio dell’anno

(Adnkronos) – Sono almeno 311 le sparatorie che sono avvenute negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, inclusa quella di ieri a Highland Park, dove ci sono stati 6 morti ed una trentina di feriti. A registrare il dato è il Gun Violence Archive, che riferisce degli episodi di violenza al 5 luglio, precisando che per sparatorie di massa si intendono quelle in cui almeno quattro persone hanno perso la vita, escluso il o i responsabili.

Ieri la folla riunita per partecipare alla parata del 4 luglio in un sobborgo di Chicago è stata presa di mira da un uomo armato, identificato come il 22enne Robert “Bobby” Crimo III, arrestato circa otto ore dopo i fatti al termine di una gigantesca e capillare caccia all’uomo avviata dopo la fuga del killer.

La polizia ha identificato il giovane come il probabile killer alcune ore dopo la sparatoria e ha chiesto l’aiuto del pubblico per localizzarlo, avvertendo che probabilmente era alla guida di una Honda Fit argento del 2010. Crimo, avvistato da un ufficiale di North Chicago che ha tentato di bloccare il traffico, è riuscito a fuggire inseguito per un breve tratto dalle auto delle forze dell’ordine. E’ stato fermato a Lake Forest, Illinois, hanno annunciato quindi le autorità, precisanto che l’arresto si è svolto senza incidenti: l’uomo ha risposto all’ordine della polizia, che gli ha intimato di uscire dall’auto con le mani alzate.

Lo scorso anno è stato il più violento da quando l’Archivio sulle violenze da armi da fuoco ha iniziato a registrare questi episodi nel 2014, con 692 fatti di sangue.