Unghie: i trend dell’estate 2022. Ne parliamo con Francesca Pappalardo

Le mani sono la nostra presa sul mondo. Una mano curata è indice di attenzione al dettaglio più importante: noi stessi. Per le donne curare le mani significa avere unghie impeccabili. Abbiamo chiesto qualche consiglio a Francesca Pappalardo titolare dei rinomati centri Like a Star, cui moltissime celebrità affidano la cura delle proprie unghie.

Esiste la forma di unghie perfetta?

‘Quale forma di unghia vuoi!?’ Un tempo era facile rispondere a questa domanda, perché la risposta era ‘tonda’ o ‘quadrata’.

Oggi possiamo scegliere tra una miriade di forme differenti, ma altrettanto importante e’ anche trovare la forma che più ci valorizza al di là del gusto personale o della professione che svolgiamo.

La forma più diffusa è la quadrata, ma consigliò di scegliere questa forma solo se avete dita affusolate e sottili perché le forme geometriche tendono ad accorciare.

L’ ovale e’ la più versatile e sta bene su qualsiasi lunghezza e forma di mano , delicata e naturale è un passpartout.

La squoval, forma nuova , una via di mezzo tra quadrata e ovale , ha la grinta della square (quadrata) ma addolcita dall’eleganza degli angoli smussati dell’ovale.

Ottimo compromesso per una lunghezza media e delle mani mediamente sottili.

La forma a mandorla , ossia un ovale più affusolato, e’ ideale per quelle mani un po’ più tozze perche’ dona raffinatezza, eleganza e femminilità.

La french manicure è ancora in voga?

La french manicure e’ un classico senza tempo che come tutti gli evergreen subisce varie interpretazioni.

Il binomio rosa e bianco con cui delineare letto ungueale e lunetta resta un must ma negli ultimi tempi e’ molto di tendenza sostituire al classico bianco i colori pastello o colori decisi come il nero e l arancio che insieme al verde sono i colori per eccellenza dell’estate 2022.

Quali sono le tonalità più in voga da sfoggiare in questa estate 2022?

I mood per l’estate 2022 sono colori caldi e aranciati dai classici rossi, corallo e bianco nonche’ verdi brillanti e giallo.

Una novità che distinguerà la stagione estiva sono i finish metallizzati e perlati per un effetto wow super brillante!