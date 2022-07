Ucraina, Zelensky: “Grato a Draghi, Italia ci sosterrà”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto ”sinceramente grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà”. Su Twitter Zelensky ha garantito che ”continueremo a lavorare per aumentare la cooperazione tra l’Ucraina e l’Italia”. E si è detto ”convinto che il supporto attivo delle persone italiane per l’Ucraina continuerà!”.