Ucraina, videointervista esclusiva a vicepremier Vereshchuk sul sito Adnkronos

(Adnkronos) – Iryna Vereshchuk, vicepremier dell’Ucraina e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati nonché volto simbolo della resistenza interviene in esclusiva con l’Adnkronos sulla crisi di governo in Italia, la guerra e la lotta per salvare vite attraverso il suo Ministero. L’intervista video a breve sul sito Adnkronos www.adnkronos.com.