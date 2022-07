Ucraina, via libera Ue a 1 miliardo di aiuti finanziari

(Adnkronos) – Il Consiglio Ue, riunito nel formato Ecofin a Bruxelles, ha approvato l’erogazione di 1 miliardo di euro di aiuti finanziari all’Ucraina che è “un’economia in guerra” dopo l’invasione da parte della Russia. Lo annuncia via social la presidenza ceca. Si tratta, spiega il vicepresidente esecutivo della Commissione, di aiuti che fanno “parte di un nuovo pacchetto eccezionale di assistenza macrofinanziaria. L’Ucraina è un’economia in guerra e ha un forte bisogno di fondi a breve termine. L’Ue è pronta ad aiutare”. La Commissione ha proposto un piano di prestiti a lunga scadenza e tassi di favore per un totale di 9 mld di euro nel 2022.