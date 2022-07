Ucraina, Kiev colpisce ponte Kherson con Himars – Video

(Adnkronos) – L’Ucraina colpisce un ponte strategico nella regione di Kherson. Le forze di Kiev hanno colpito il ponte Antonovskiy con i lanciarazzi Himars forniti dagli Stati Uniti. Come evidenzia Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno ucraino, il ponte è strategico per la Russia per i trasferimenti di truppe e rifornimenti nella regione.