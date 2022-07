Ucraina, Helsinki: “Guerra in Europa naturalmente una possibilità”

(Adnkronos) –

La guerra in Europa oltre l’Ucraina è “naturalmente” una possibilità. E’ l’allarme rilanciato dal ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, in un’intervista alla Cnn, che, alla domanda se Kiev possa vincere la guerra contro la Russia, ha replicato: “Possono mantenere la situazione e, in questo senso, possono vincere questa battaglia. Penso che il loro morale sia alto, sono molto uniti”.

Poi, tornando sulla rinuncia alla neutralità della Finlandia – che, insieme alla Svezia, si appresta a entrare nella Nato – Haavisto ha detto: “Penso che ci sia una nuova realtà. Penso veramente che l’architettura di sicurezza europea si sia rotta. C’è una nuova situazione, c’è una nuova forma di cortina di ferro tra la Russia e gli altri Paesi. E naturalmente è a causa dell’aggressione russa contro la vicina Ucraina”.